Hurricane-Festival: Deichkind zeigt eindrucksvoll, warum KI keine Bands ersetzen kann

Allerdings nicht auf Kosten anderer, sondern mit "Freude und Vorsicht", wie MC Philipp Grütering (49) betonte: "Ihr kleinen Cis-Männlein nutzt nicht eure Körpermasse, um irgendjemand zu bedrängen und in den Moshpits will ich kein Gegrabbel sehen!"

Roger Rekless (42) fiel in der Menge gleich zu Beginn eine "Kein Mensch ist illegal"-Flagge auf: "Wir wollen heute hier feiern, dass wir alle so verschieden sind und daraus Energy kreieren!"

In einer XXL-Variante ließen sich Deichkind über die Menge tragen und sangen – wie schon vom Publikum erwartet – "Lass das Fass rein".

Austauschbar – wie dieser Song vielleicht andeutet – sind Deichkind aber auf keinen Fall, wie sie am Sonntag eindrucksvoll bewiesen. Es braucht eben die ansteckende menschliche Energie der Deichkinder, die keine KI erzeugen kann.

Die Stimmung war so aufgeladen, dass das Deichkind-Publikum immer noch nach mehr rief – selbst, als der letzte Headliner des Festivals – "Bring Me the Horizon" – schon längst auf der Forest Stage zu spielen angefangen hatte.

Und ihre lauten Zugabe-Rufe wurden erhört: Mit "Remmidemmi" verabschiedete sich die Band dann aber endgültig.

"Bis zum nächsten Mal. War alles geil!", rief Grütering und kam dann doch noch auf das Thema EM zu sprechen."Glaube, da war noch so ein Spiel – Fußball oder was das war – keine Ahnung. Aber egal, das war unser bestes Konzert dieses Jahr!"