"Ich bin kein Mörder!" - Mit diesem Sound greift Rapper Manis nach den Sternen

Manis muss schmunzeln: "Niemand wollte uns glauben, dass die Grabsteine aus Styropor und damit nicht echt sind", sagt er. Die Dreharbeiten fanden dann in einem Waldstück nahe Dresden statt.

Weil er für den Dreh von "Bist mir egal" keinen passenden Friedhof in Dresden fand, sorgte er mithilfe eines Kumpels und in mehrtägiger Arbeit selbst für eine stimmige Kulisse.

Andere Songs wie " Verlierer " fragen die Angebetete: "Sag mir, was ist Liebe? Ich werd laut und du schaltest auf stumm."

Unüberhörbar in Liedern wie "Bist mir egal". Dort heißt es in einer Zeile: "Wenn du magst, dann schlag mir noch mal ins Gesicht."

Loslassen, das ist für den gebürtigen Slowaken, der mit zwölf Jahren nach Deutschland kam, ein zentrales und immer wiederkehrendes Motiv in seinen Songs. Häufig verbunden mit dem Gefühl von Kummer. Über unerwiderte Liebe oder den Trennungsschmerz nach einer Beziehung.

Nach der Frage, was er mit seiner Musik zum Ausdruck bringen möchte, wird es für einen Moment still.

"Das ist aber wirklich alles fiktiv, ich bin kein Mörder!", stellt er mit schüchternem Lachen klar. Die ersten beiden Songs sind bereits erschienen. Der letzte Teil erscheint mit Musikvideo am 12. Mai.

Diese Abwechslung und Kreativität spiegelt sich auch in seinem aktuellen Projekt, einer Trilogie, wider. Bedeutet: drei Lieder, drei Videos, eine Geschichte. In dieser geht es um ein lyrisches Ich, das seine Freundin umgebracht und nun von deren Geist verfolgt wird.

Der Mann kann aber nicht nur himmelhochjauchzend, sondern auch heiter. So etwa in "High". Der Song, welcher auf Spotify die Hitliste des Musikers anführt, ist aus einer reinen Partylaune heraus entstanden.

Wie er seine Musik einordnen würde? Manis muss zugeben: "Selbst meine Produzenten wissen es nicht." Er nennt es "Melted Pop", eine Mischung aus Hip-Hop, Pop und Rock. Und auch das kann, in einem Spektrum zwischen hauchiger, mit Autotune unterlegter Stimme und fast schon hypnotischer Melodie, nur eine Annäherung sein. "Jeder interpretiert das anders", fügt Manis hinzu.

Doch wie geht der Künstler mit persönlicher Kritik und Hass auf Social Media um? "Daran habe ich mich gewöhnt", stellt er klar. "Auf TikTok kann jeder seine Meinung vom Stapel lassen. Ich gebe auf unsachliches Feedback nicht viel."

Auch beim Thema Selbstzweifel gibt sich der Johannstädter selbstbewusst. Manis kennt seine Branche, macht Musik, seit er 14 Jahre alt ist, spielte schon in einer eigenen Band. Doch gab es einen Punkt in seinem Leben, an dem das Feuer für seine Leidenschaft beinahe erlosch. Erst sein Umzug nach Dresden veranlasste ihn dazu, wieder selbst Musik zu machen.

"Ich wollte diese anfängliche Leere, ohne soziale Kontakte, füllen", erinnert er sich.