Jared Leto und Co.: Emo-Rocker von Thirty Seconds To Mars kommen in den Osten

Halle (Saale) - Jared Leto (52) hat sich mit Rollen wie die des Jokers in "Suicide Squad" oder in dem Oscar-prämierten Drama "Dallas Buyers Club" einen Namen gemacht, auch mit seiner Band "Thirty Seconds To Mars" begeistert er Fans weltweit. Für eine Europa-Tour im Sommer machen die Emo-Rocker auch Halt in Deutschland.

Sänger Jared Leto (52) hat sich als Musiker und als Schauspieler einen Namen gemacht. © Thomas Banneyer/dpa

Ende Juni werden Leto und seine Band-Kollegen auf Bühnen in Halle an der Saale (Peißnitzinsel), St. Goarshausen (Loreley) und in Mönchengladbach (SparkassenPark) auftreten. Die Tour umfasst außerdem Stopps in Polen, Italien, Spanien und Portugal.

Tickets gibt es ab dem 1. November um 10 Uhr im Vorverkauf bei Eventim.

Im Sommer 2023 hatten Thirty Seconds To Mars ihr aktuelles Album "It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day" veröffentlicht.

Für ihre Live-Shows haben sie außerdem auch Material aus den fünf vorherigen Studioalben im Gepäck - darunter Hits wie "The Kill", "From Yesterday", "Closer To The Edge" oder "Up In The Air".