Mega-Ansturm auf Kraftklub-Tour, doch diese Aktion sorgt bei Fans für Unmut

Auch die Konzerte in Berlin , Münster, Düsseldorf und Frankfurt waren noch am Donnerstagabend ausverkauft. Die Band reagierte mit Zusatzshows.

Punkt 18 Uhr startete am Donnerstagabend der Vorverkauf. Nach nur wenigen Stunden waren bereits einige Konzerte komplett ausverkauft. Die größte Überraschung: Die Tickets für das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden waren nach drei Stunden weg.

Die Chemnitzer Band trat am Mittwochabend in Chemnitz auf. Dabei kündigten die Jungs ihr neues Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt" an, das am 28. November 2025 erscheint. Für 2026 ist dann die große Konzert-Tour geplant.