Mega-Ansturm in Chemnitz: Tausende Fans bei Kraftklub-Konzert, neues Album kommt!

Chemnitz - Was für ein Spektakel! Zahlreiche Menschen versammelten sich am Mittwochabend am Chemnitzer Schauspielhaus . Der Grund: ein Überraschungskonzert der Chemnitzer Band Kraftklub .

Am Mittwoch wanderte die Installation an das Chemnitzer Schauspielhaus. © Haertelpress

Tausende Fans warteten am Abend auf den Beginn des Spontan-Konzerts. Doch wie kam es dazu?

Am Montag tauchte an der Chemnitzer Stadthalle an einem Kran eine mysteriöse Installation auf. Zu sehen war die Schrift "Sterben in Karl-Marx-Stadt", ein Kreuz und ein Countdown. Das gab einige Rätsel auf.

Am Mittwoch wanderte das Display an das Schauspielhaus in die Zieschestraße und das Kreuz wurde zum "t" in "Kraftklub". Spätestens dann war klar: Hinter der Aktion steckt die fünfköpfige Band.

Zuletzt hielten Aktivisten das Schauspielhaus besetzt. Grund: Protest gegen den Kultur- und Sozialabbau. Nun fand am Abend ein Konzert vor dem aktuell leerstehendem, denkmalgeschützten Gebäude statt.

Tausende Fans warteten auf den Auftritt. Der Countdown lief 21.15 Uhr ab.