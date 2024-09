"Linkin Park City": Band spaziert seelenruhig durch Hamburg

Hamburg - Am Sonntag spielen Linkin Park in Hamburg . Jetzt wurde die Band in der Innenstadt gesichtet. Können Fans für Samstag also noch auf eine große Überraschung hoffen?

Mehrere Bandmitglieder, darunter auch die neue Frontfrau Emily Armstrong (38), spazierten am Samstag mit ihren Bodyguards um die Alster.

Wie TAG24 erfuhr, sollen einzelne Band-Mitglieder bereits seit Donnerstag im Luxushotel The Fontenay gastieren, um sich in Ruhe auf ihren Auftritt in der Barclays Arena vorzubereiten – eines von nur sechs für 2024 angekündigten Konzerten weltweit. Nach Hamburg geht es für die Band weiter nach London, Seoul und Bogotá.

Schon seit Tagen arbeitet das Musiklabel Warner Music daran, die Stadt in "Linkin Park City" zu verwandeln. Auf den Gehwegen fanden sich gesprayte Botschaften. An Laternenmasten hingen versteckte Botschaften. In einem KI-Video wurde ein Hochhaus auf St. Pauli von einem riesigen Linkin-Park-Banner verhüllt.

Hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass die Band als Überraschungs-Act auf dem aktuell stattfindenden Reeperbahn Festival auftreten werde. Das bestätigte sich bislang zwar nicht.

Doch Fans hatten zumindest die Möglichkeit, an verschiedenen Standorten, wie etwa dem Miniatur Wunderland oder in der Karaokebar Thai Oase, letzte Tickets für das Konzert am Sonntag zu gewinnen.