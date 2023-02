Lizzo in Hamburg: Popstar des Zeitgeists

Hamburg - Die US-amerikanische Sängerin Lizzo (34) begeisterte bei ihrem ersten Auftritt in der Hansestadt überhaupt das Publikum in der gut gefüllten Barclays Arena. Dass sich Tausende auf sie einigen können, liegt auch am Zeitgeist.

US-Sängerin Lizzo (34) bot in der Barclays Arena großen Pop. © Marcius Brandt/dpa

Melissa Jefferson (34) steht umgeben von ihren Tänzerinnen in der Mitte der Bühne und genießt den frenetischen Applaus des Publikums. Diesem Moment des Innehaltens der US-Amerikanerin, die als Lizzo die Popwelt im Sturm erobert hat, waren die Songs "The Sign" und "2 Be Loved" vorausgegangen.

Es waren die ersten zwei Stücke, der Show und die wenigsten der Tausenden Zuschauer in der Arena werden im Verlauf des Konzertes noch einmal Platz nehmen.

"You Can Be Anything", ruft die Sängerin immer wieder. Sie selbst ist das beste Beispiel, gelang ihr doch der Durchbruch erst, da war sie schon über 30. Zwei Alben hatte sie zu dem Zeitpunkt bereits veröffentlicht, erst das dritte "Cuz I Love You" brachte den kommerziellen Erfolg und insgesamt acht Grammy-Nominierungen für Künstlerin und Werk.

Es ist nie zu spät, um sich Träume zu erfüllen. Und egal, wer man ist, wie man aussieht, welche vermeintlichen Makel Mensch, aber vor allem Frau, mitbringt, spielen keine Rolle.

"Was nicht passt, wird passend gemacht" nennt sich eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2002. Nicht nur bei Lizzo darf 20 Jahre später jede und jeder sein, wie sie, er, es ist.