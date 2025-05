Matthias-Reim-Konzert ohne 'Verdammt, ich lieb' dich'? "Hätte ich den Shitstorm meines Lebens"

Mittlerweile arbeitet der Schlager-Rocker sogar an einem Musical rund um seinen Über-Hit. Ab dem 23. Mai geht es wieder auf große Open-Air-Tour mit Stationen unter anderem in Leipzig und Dresden. © Nico Schimmelpfennig

Dass es durchaus Musiker gibt, denen ihre eigenen Hits irgendwann zum Hals raushängen, sei Matthias Reim bewusst. "Die haben dann aber auch nicht so einen Song", sagt er. "Dieses Lied hat eine Magie und er wird einfach nicht alt. Er wird einfach nicht alt, selbst, wenn ich ihn das 100. Mal spiele."

Neben dem "Verdammt, ich lieb' dich"-Musical arbeite der Schlager-Rocker aktuell auch an einem Nachfolger zu seinem aktuellen Album "Zeppelin". Das Songwriting laufe bereits auf Hochtouren, verriet Matthias Reim gegenüber TAG24. "Also wenn ich hin und wieder mal an Ideenlosigkeit leide - und da gab es Jahre, in denen das wirklich schwierig war -, dann bin ich dieses Mal megakreativ."

Ab dem 23. Mai ist Matthias Reim wieder auf großer Open-Air-Tour. Das Konzert in Leipzig ist bereits ausverkauft. Tickets für die Show in der Jungen Garde in Dresden am 24. Mai sind allerdings noch erhältlich.