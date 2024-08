17.08.2024 01:00 "MS Dockville": Für diese Band ließen viele den Headliner stehen

Drei Tage Musik und Kunst in Wilhelmsburg: Am Freitag startete das MS Dockville bei bestem Wetter in eine neue Runde.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Drei Tage Kunst und Musik in Hamburg-Wilhelmsburg: Am Freitag ist das "MS Dockville" bei durchwachsenem Festival-Wetter in seine 16. Runde gestartet. Schon am Donnerstag hatten die Tore des Camping-Geländes geöffnet, am Abend gab es eine Preparty auf dem Festival-Infield. © MS Dockville/Klaus Radetzki Mehr als 55.000 Besucherinnen und Besucher werden bis Sonntag (16. bis 18. August) auf dem Gelände direkt an der Elbe erwartet, davon rund 7500 Camperinnen und Camper. Letztere reisten zu einem großen Teil bereits am Vortag an, um ihre Zelte zu beziehen. Auf den Bühnen ging es schon am Donnerstagabend mit einem ersten Warm-up und wie gewohnt bunt und breitgefächert zu: Denn das Dockville ist auf kein bestimmtes Genre festgelegt. Von Indie über Hip-Hop und elektronische Musik stehen sowohl Newcomer als auch internationale Stars auf den zwölf Bühnen. Insgesamt werden knapp 140 Acts erwartet. Im Vorjahr hatte es das Wetter überwiegend gut mit den Kunst- und Musikfans gemeint. Musik News Anreise zum Camping beim Festival "Nature One" gestoppt: Der Grund ist bitter Zur Eröffnung am Freitag mussten die Besuchenden allerdings bei kleinen und großen Schauern immer wieder ihre Regenponchos auspacken – die Laune wurde dadurch natürlich nicht getrübt.

Nina Ouattara: "Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit im Regen!" Am Freitag hat das MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg auf dem MS-Artville-Gelände seine Tore geöffnet. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa Auch nicht, als um 15.45 Uhr die Band Loupe den Anfang auf der Butterland-Bühne machte. "Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit im Regen!", sagte Sängerin Nina Ouattara und erntete fröhliche Zurufe aus der tanzenden Menge. Während am frühen Abend dann die österreichische Musikerin Uche Yara (21, "Sophie", "www she hot") als erster Act auf der Grossshot-Bühne stand, ließ sich die Sonne zum Glück auch wieder blicken. Uche Yara wurde von dem Musiker Zeck abgelöst, für den der Auftritt ein "absoluter Meilenstein" war. "Weil das die größte Bühne ist, auf der ich je gestanden habe", so Hubertus Seck (27), der durch einen Bandkcontest von Influencer Fynn Kliemann (36) zur Musik gekommen war. "Früher hätte ich genau jetzt 'ne Panikattacke bekommen", erklärte er dem Dockville-Publikum am Freitag. Musik News Abschiedstour abgesagt! Aerosmith hört sofort auf Doch die Musik habe ihm dabei geholfen, auch solche Momente wieder ohne Ängste bestreiten zu können. Ashnikko stand am Freitag als letzter Act auf der Hauptbühne Die Sängerin und Rapperin Ashnikko (28), hier bei einem Auftritt beim Southside Festival, wird am Freitagabend auf einer der Dockville-Bühnen stehen. © Christoph Schmidt/dpa Als Headliner angekündigt wurden in diesem Jahr die Band Jeremias, die Hamburger Techno-Marching-Band Meute und die amerikanische Rapperin Ashnikko (28). Letztere spielte auf dem Dockville ihr einziges Deutschland-Konzert für dieses Jahr. Ihr Song "Stupid", der hundert millionenfach gestreamt wurde, ist dabei wohl vor allem TikTok-Usern ein Begriff. Doch obwohl die Sängerin am späten Abend zunächst ohne größere Konkurrenz auf der Hauptbühne stand, füllten sich die Reihen dort nur gemächlich – dafür war es auf der zweitgrößten Bühne eine halbe Stunde später bereits brechend voll: Hier warteten alle auf die Band Bilderbuch, die den Abend mit Hits wie "Bungalow" und "Maschin" für viele beschloss. Nicht zuletzt, da pünktlich zum Setlist-Ende der nächste große Regenschauer auf das Festivalgelände prasselte. Das Programm auf dem MS Dockville bleibt bunt An den beiden nachfolgenden Festival-Tagen soll das Wetter laut Deutschem Wetterdienst weiter zwischen Sonne, Wolken und Schauern wechseln. Das Programm bleibt bunt: Der Samstag beginnt mit einem Poetry-Slam (14 Uhr) von "Kampf der Künste" auf der Nest-Bühne und geht um 23.30 Uhr mit dem Hamburger Rapper Disarstar (30) auf die Zielgerade. Für Sonntag (15.45 Uhr) hat sich das Influencer-Paar Malte Zierden (32) und Sophia "Phia" Quantius (25) angekündigt, um in einem Panel Talk über die gemeinsame Tierschutzarbeit zu sprechen.

Tagestickets für Samstag und Sonntag bekommt Ihr ab 80 Euro, das Zweitages-Ticket gibt es ab 140 Euro – und zwar hier. Erstmeldung vom 16. August, 14 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 17. August, 1 Uhr.

Titelfoto: Markus Scholz/dpa