Musiker (22) schwängert 5 Frauen zur selben Zeit: Was er dann macht, schockt alle!

Diese Frauen behaupten, dass Zeddy Will (22, mittig) sie zur etwa selben Zeit geschwängert hat. © Screenshot/Instagram/lizzyashmusic

Denn Zeddy Will scheint sich tatsächlich über sein baldiges Vaterglück in fünffacher Ausführung zu freuen. Davon zeugt zumindest eine riesige Baby-Party, die er am 14. Januar in Queens für die Mütter seiner ungeborenen Kinder schmiss.

Auf Fotos und Videos sieht man die fünf Frauen mit kugelrunden Bäuchen miteinander für die Kamera posieren. Und mittendrin: Der strahlende Erzeuger Zeddy, der offenbar mehr als stolz darauf ist, was er vollbracht hat.

Es scheint zudem, als würde zwischen den Frauen alles andere als Eifersucht oder Missgunst herrschen. Im Gegenteil: Man könnte vermuten, dass sich die werdenden Mütter verbündet haben und für eine große Patchwork-Familie bereit sind.

Eine der Schwangeren, die Musikerin Lizzy Ashliegh, erklärt amüsiert auf Instagram: "Ich schätze, wir sind jetzt Schwesterfrauen." Außerdem schreibt sie, dass die Frauen "einander akzeptiert" haben, weil es "besser für die Kleinen sei", in einer "großen Familie" aufzuwachsen.