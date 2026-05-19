Neues Bandmitglied: Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß zum zweiten Mal Mama geworden

Bautzen - Süße Babynews bei der erfolgreichen deutschen Band Silbermond ! Sängerin Stefanie Kloß (41) ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (41) hat zusammen mit Gitarrist Thomas Stolle (42) ihren zweiten Sohn bekommen. © Georg Wendt/dpa

Auf Instagram wurden die Fans der Pop-Rock-Band mit einem niedlichen Foto benachrichtigt.

Darauf sieht man die Schuhe der Musiker im Kreis stehen, darunter auch Kinder- und Babyschühchen. "Bauch leer, Kinderzimmer voll", schreibt die Gruppe im Beitrag und bezieht sich damit auf die Schwangerschaftsverkündung der 41-jährigen Sängerin, die am 8. April mit den Worten "Glas leer, Bauch voll", alle überraschte.

Der Name oder ein Foto des Neugeborenen wurden nicht veröffentlicht, dafür aber dessen Geschlecht verraten: "Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch wissen lassen, dass unser Sohn nach seiner Cousine nun ein kleines Brüderchen bekommen hat", heißt es im Instagram-Post weiter.

Silbermond-Frontfrau Kloß, die gebürtig aus Bautzen stammt, ist seit 2010 offiziell mit Gitarrist Thomas Stolle liiert. Mit dem 42-Jährigen bekam sie im April 2018 den ersten Sohn, jetzt durfte die kleine Familie den zweiten Jungen begrüßen. Die vier leben zusammen in Berlin.

Zuvor sorgte Stolles älterer Bruder Johannes - Bassist der Band - mit einem kleinen Mädchen für Silbermond-Nachwuchs.

Sängerin Kloß und ihr Partner können jetzt erst einmal die Kennenlernzeit mit ihrem Söhnchen genießen. 2027 geht es aber wieder auf die Bühne.