Neues Bandmitglied: Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß zum zweiten Mal Mama geworden
Bautzen - Süße Babynews bei der erfolgreichen deutschen Band Silbermond! Sängerin Stefanie Kloß (41) ist zum zweiten Mal Mutter geworden.
Auf Instagram wurden die Fans der Pop-Rock-Band mit einem niedlichen Foto benachrichtigt.
Darauf sieht man die Schuhe der Musiker im Kreis stehen, darunter auch Kinder- und Babyschühchen. "Bauch leer, Kinderzimmer voll", schreibt die Gruppe im Beitrag und bezieht sich damit auf die Schwangerschaftsverkündung der 41-jährigen Sängerin, die am 8. April mit den Worten "Glas leer, Bauch voll", alle überraschte.
Der Name oder ein Foto des Neugeborenen wurden nicht veröffentlicht, dafür aber dessen Geschlecht verraten: "Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch wissen lassen, dass unser Sohn nach seiner Cousine nun ein kleines Brüderchen bekommen hat", heißt es im Instagram-Post weiter.
Silbermond-Frontfrau Kloß, die gebürtig aus Bautzen stammt, ist seit 2010 offiziell mit Gitarrist Thomas Stolle liiert. Mit dem 42-Jährigen bekam sie im April 2018 den ersten Sohn, jetzt durfte die kleine Familie den zweiten Jungen begrüßen. Die vier leben zusammen in Berlin.
Zuvor sorgte Stolles älterer Bruder Johannes - Bassist der Band - mit einem kleinen Mädchen für Silbermond-Nachwuchs.
Sängerin Kloß und ihr Partner können jetzt erst einmal die Kennenlernzeit mit ihrem Söhnchen genießen. 2027 geht es aber wieder auf die Bühne.
Silbermond kommt 2027 nach Dresden
Die Band, die bereits 1998 in Bautzen gegründet wurde und 2004 mit der Single "Symphonie" ihren Durchbruch feierte, plant für das kommende Jahr Konzerte anlässlich des 25-jährigen Jubiläums - darunter auch zwei in Dresden. Am 19. Juni (leider schon ausverkauft) und am 20. Juni 2027 treten die Musiker im Rudolf-Harbig-Stadion auf.
Für das letztere Datum sind noch Tickets (Preise zwischen 59,50 Euro und 252 Euro) auf Eventim verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage/Georg Wendt/dpa, Screenshot/Instagram/Silbermond