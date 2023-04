Peinlich oder nur dreist? Konzert von Kult-Rockern Limp Bizkit wird zur Karaoke-Katastrophe

Frankfurt am Main - "Rollin'", "My Way" oder "Nookie": Wer hierbei nicht an No-Name-Schokoriegel denkt, wird wohl unweigerlich an Kult-Hits der nicht weniger kultigen Band Limp Bizkit denken. Ein Konzert der Nu-Metal-Helden der frühen 2000er-Jahre in Frankfurt am Main wurde am Mittwochabend jedoch zum peinlichen Desaster.