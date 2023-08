Drake will bei Konzert plötzlich keine BHs mehr: Der Grund ist herzerwärmend

Los Angeles - Rapper Drake (36) ist gerade für vier Konzerte im kalifornischen Inglewood . Seine Eröffnungsshow startete er dabei mit einer besonderen Ansage an seine Fans.

In der Instagram-Story des fünffachen Grammy-Gewinners sieht man mehrere Ausschnitte des ersten der insgesamt vier Konzerte, bei denen Sohnemann Adonis (5) sogar auf die Bühne treten durfte.

Die Damen im Publikum sollten es am Samstag nämlich sein lassen, ihre BHs auf die Bühne zu werfen, sagte der Rap -Star, der bürgerlich Aubrey Drake Graham heißt, am Abend nachdem er ein paar seiner Songs zum Besten gab und die ersten Büstenhalter nach vorn geflogen kamen.

Rap-Star Drake wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet - teilweise gleich mehreren auf einmal. © David Becker/Getty Images/AFP

In einem Posting vom gestrigen Sonntag sind weitere Aufnahmen des Ausnahmekünstlers mit seinem Kind zu sehen. Er betitelte den Beitrag deshalb auch "Adonis' großer Tag draußen".

Den Bildern nach zu urteilen durfte der Jungspund auch mit seinem Daddy einen kurzen Abstecher in den Bühnengraben machen, also ganz nah an die Fans seines Vaters herantreten und sie abklatschen.

Weitere Schnappschüsse zeigen den Fünfjährigen bei den Ton- und Lichttechnikern neben der Bühne.

Das Kind verfolgte das Geschehen dabei größtenteils mit gespanntem Blick. Das ein oder andere Lächeln kam Adonis jedoch über die Lippen.

Vielleicht deutet sich damit ja bereits eine weitere Karriere als Musiker im Hause Graham an ...