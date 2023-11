Kool Savas kommt mit neuem Konzertformat nach Zwickau

In der Zwickauer Stadthalle Feier "GOAT" seine Premiere. © Ralph Koehler/Propicture

Auf die Besucher der Stadthalle wartet ein Event mit den größten und bekanntesten Künstlern der Rap-Szene sowie aufstrebende Newcomer auf einer Bühne.

"Die GOAT Tour bietet ein Format, welches es in dieser Form bisher nicht gibt, am ehesten vergleichbar mit einem Festival. An einem Abend treten mehrere Künstler des Hip-Hop-Genres auf", heißt es vom Veranstalter.

Nach einem erfolgreichen Auftakt soll die Konzertreihe in regelmäßigen Abständen in mehreren Städten stattfinden.

Die große Premiere beginnt mit den Newcomern Cross-Openheart, Accaoui, Kahlis und Chango. Anschließend bringen Zymba, 65Goonz und Jamule die Halle zum Beben. Zum Höhepunkt steht nicht nur Ski Aggu auf der Bühne, der seit "Friesenjung" in aller Munde ist, sondern auch der King of Rap, Kool Savas höchstpersönlich.

Hinter dem Eventnamen steckt der englische Ausdruck "G.O.A.T." (greatest of all time), was so viel bedeutet wie "Größter aller Zeiten". Er soll das Konzept der Tour repräsentieren: die Zusammenführung der besten und bekanntesten Rap-Künstler, um ihre größten Erfolge auf einer gemeinsamen Bühne zu präsentieren.