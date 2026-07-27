Kult-Rapper Prinz Pi beendet seine Karriere: Das steckt dahinter

Berlin - Das war's! Der Berliner Rapper Prinz Pi (46, bürgerlich: Friedrich Kautz) will nach seiner bereits angekündigten Abschiedstour keine neue Musik mehr veröffentlichen.

Prinz Pi (46) findet, dass seine Musik einfach nicht in den Streaming-Kosmos passe. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Er würde am liebsten "noch zehn weitere Touren und zehn weitere Alben machen, aber das läuft leider nicht", sagte der Musiker in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

Als Grund nannte der Rapper die veränderten Bedingungen in der Musikbranche. Im Streaming-Zeitalter lasse sich mit dem Verkauf von Alben und Singles nicht mehr direkt Geld verdienen. Die Musikwelt habe sich "extrem gewandelt", sagte der gebürtige West-Berliner. Seine Musik passe nach eigener Einschätzung nicht mehr "zum Zeitgeist". Daran könne und wolle er sich nicht anpassen.

Die Entscheidung falle ihm schwer, erklärte der Musiker. Der Gedanke, unter seine Karriere einen Schlussstrich zu ziehen, habe ihn emotional sehr mitgenommen. "Ich war die letzten Jahre sehr, sehr traurig, weil es natürlich für keinen Musiker schön ist, seine Karriere beenden zu müssen", gab er Einblick in sein Seelenleben. Über seine Zweifel habe er lange bewusst nicht öffentlich gesprochen.

Prinz Pi hatte zuvor bereits eine Abschiedstour für den Herbst 2026 angekündigt. Dabei möchte das Deutschrap-Urgestein seine gesamte Diskografie präsentieren. Ferner sollen mehrere ältere Alben erstmals oder erneut auf Vinyl erscheinen.