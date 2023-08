Rapper plötzlich ganz soft: Dieser Star singt die ganze Zeit bei Beyoncé mit!

Atlanta (USA) - Na das ist ja mal eine Überraschung! Niemand Geringeres als Rap-Star 21 Savage (30) schlägt bei einem Konzert von Beyoncé (41) plötzlich ganz andere Töne an.

Beyoncé (41) gibt gerade drei Konzerte in Atlanta. © Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy/AFP

Wie der Rapper auf seinem Instagramkanal am gestrigen Samstag zeigte, war er am Freitag bei Beyoncés erstem von drei Konzerten in Atlanta (USA) zu Gast.

Aber nicht, dass der 30-Jährige nur die Show der Musik-Ikone auf sich wirken lässt - nein! Er stieg mit ein, sang aus dem Publikum den Text etwa von "1+1" oder auch "Dangerously In Love 2" mit.

Es scheint, als wäre 21 Savage, der bürgerlich Sha Yaa Bin Abraham-Joseph heißt, ein großer Fan von Beyoncé Knowles. Er kommt zwar relativ textsicher daher, trifft allerdings nicht jeden Ton.

Da er auch leichte Probleme beim Halten des richtigen Bildausschnittes zu haben schien, kann aber davon ausgegangen werden, dass der Rapper einfach eine gute Zeit auf dem riesigen Konzert hatte.

Da floss eventuell nur das ein oder andere Kaltgetränk.