Rapperin Yung FSK18: Kreativer Austausch auch auf dem Dorf möglich

Halle/Berlin - Wer sich in Gemeinschaft kreativ ausleben möchte, muss laut der Rapperin Yung FSK18 (29) nicht in die ganz großen Städte ziehen.

"Sich mit Leuten zu finden und hinzusetzen, das kann es überall geben, egal, wie klein die Stadt oder das Dorf ist", sagte die Rapperin im Podcast "OKF - Ortskontrollfahrt" des rbb-Radiosenders Fritz. Die Musikerin wurde 1995 in Halle (Saale) geboren, lebt in Leipzig und ist für sexpositiven Feminismus und autobiografisch geprägte Texte bekannt.

Im Podcast verrät Yung FSK18, dass sie ihre ersten Erfahrungen als Rapperin nicht an Wochenenden machte, sondern montags. Da es in Halle für junge Menschen nicht so viele Clubs gegeben habe, sei sie fast jeden Montag zur MoMa - Abkürzung für Morgenmaler - in den Bronson-Hof gegangen. Dort traf sich die lokale Hip-Hop- und Graffiti-Szene der Stadt.



Während sich dort laut der Rapperin einige einfach "zum Kiffen und Sternitrinken am Montagabend" verabredet hatten, hätten andere die Chance genutzt, miteinander und vor Publikum zu freestylen.

Diese Erfahrungen hätten ihren Stil extrem beeinflusst, sagte Yung FSK18.