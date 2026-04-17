Rapperin Badmómzjay über Depression und Angststörung: "Ich bin ein Freak"

Berlin - Rapperin Badmómzjay (23) spricht über ihre psychische Gesundheit und darüber, wie Humor und ein ganz bestimmter Comedian ihr in schweren Phasen helfen.

Die Rapperin Badmómzjay (23) ist seit 2019 erfolgreich in der Musikbranche. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Im Podcast "Zeitgeist" mit Aria Nejati spricht die Künstlerin aus Brandenburg an der Havel offen über Depressionen und eine Angststörung, die sie seit ihrer Kindheit begleiten. Bereits mit zehn Jahren kam sie deshalb in eine Klinik. Damals habe sie ihre Situation nicht verstanden. Sie habe nur gewusst: "Ich habe vor allem Angst - aber ich wusste gar nicht, warum."

Diese Unsicherheit habe sie lange geprägt. Auch der Umgang mit anderen Menschen sei dadurch schwierig gewesen. "Ich nehme jeden wahr und werde dann emotional. Ich weiß dann nicht mehr, wo links und rechts ist", erklärt die 23-Jährige. Nähe sei für sie deshalb oft eine Belastung gewesen.

Lange habe sie sich mit ihren Gefühlen allein gefühlt und den Gedanken gehabt: "Ich bin ein Freak." Erst später, als sie im Internet auf andere Betroffene stieß, habe sich ihr Blick verändert. Heute möchte sie ihre Erfahrungen weitergeben:

"Ich möchte dieser Mensch für Leute sein, die sehen, die fühlt genauso - und hat es auch geschafft."

Der Weg dahin war jedoch alles andere als einfach. Selbst auf der Bühne, wo sie eigentlich Sicherheit ausstrahlt, holen sie ihre Ängste ein. Während ihrer zweiten Tour habe sie schwierige Phasen erlebt, bei denen sie auf der Bühne unter Schwindelanfällen litt.

"Es ist schon schwer, wenn man dann noch in so einer Situation ist, wo man krass performen muss", gibt die Rapperin zu.