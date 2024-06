Santiano veröffentlicht neue Single für die Seenotretter: ein passender Moment?

Santiano veröffentlicht am 14. Juni ihre neue Single für die Seenotretter. Eine Entscheidung, die aufgrund der aktuellen Lage wohl überdacht wurde.

Von Rosalie Fischer

Hamburg - Santiano veröffentlicht am 14. Juni ihre neue Single "Retter in der Not" für die Seenotretter auf Nord- und Ostsee. Über den Release habe die Band aufgrund der aktuellen Hochwasser-Katastrophe in Bayern und Baden-Württemberg lange diskutiert.



Santiano veröffentlichen am 14. Juni ihre neue Single "Retter in der Not" und sammeln Spenden für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). © Haik Büchsenschuss "Nach wirklich reiflicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sogar ein sehr guter Moment ist [den Song zu veröffentlichen], macht er doch noch mal darauf aufmerksam, wie wichtig all diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind, die sich in verschiedensten Organisationen engagieren und selbstlos helfen und im Zweifelsfall sogar Leben retten", heißt es in einem Statement der Band zum Release auf Instagram. Außerdem sei es ein guter Moment, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Organisationen sehr oft von Spendengeldern abhängig sind und sich jeder Cent lohne, den man spendet. "Als Botschafter der Seenotretter fühlen wir uns geradezu verpflichtet, zu unterstützen, und noch mehr fühlen wir uns geehrt, diesen Song nun zu euch rauslassen zu dürfen." Musik News US-Rockband Heart sagt einziges Deutschlandkonzert in Berlin ab Mit ihrer neuen Single "Retter in der Not" setze Santiano den Seenotrettern auf Nord- und Ostsee ein musikalisches Denkmal, heißt es dazu in einer Mitteilung der Seenotretter. Die Einnahmen will die Band demnach an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) spenden.

Santiano engagieren sich seit elf Jahren für die Seenotretter