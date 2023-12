Adventsfest der 100.000 Lichter: Überraschende Gäste auf der Bühne!

Suhl - Alle Jahre wieder ... begrüßt Florian Silbereisen (42) Stars aus der Schlagerszene zu seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter". Neben nicht mehr von der Bühne wegzudenkenden Show-Größen sind am Samstag (20.15 Uhr/ARD) auch ein paar überraschende Gäste am Start.

Guido Maria Kretschmer (58) und Barbara Schöneberger (49) stehen auf der Gästeliste. © Bildmontage: Georg Wendt/dpa, Joerg Carstensen/dpa

Ungewöhnlich hingegen ist der Besuch von Wincent Weiss (30). Der Teenieschwarm, der es mit seinem aktuellen Album "Irgendwo ankommen" auf den zweiten Platz der Charts schaffte, ist einer der Überraschungen auf der Gästeliste.

Anwesend sein wird auch Allround-Moderatorin Barbara Schöneberger (49). Eine Premiere ist es auch für Guido Maria Kretschmer (58), der bei VOX seit 2012 seine "Shopping Queen" sucht und beinahe in der Boygroup "Caught in the Act" gelandet wäre. Ob er auch in Suhl singt?

Die ARD-Sendung "Brisant" kündigte geheimnisvoll an, dass dies "noch längst nicht alle Schlagerstars" waren. "Es sollen noch viele weitere kommen und für die ein oder andere Überraschung sorgen", heißt es.

Unter anderem gibt es Gerüchte, dass Roland Kaiser zusammen mit Michelle Hunziker (46) auftreten könnte. Ganz aktuell haben die beiden eine Coverversion von "Baby, It's Cold Outside" aufgenommen - die sie in Suhl auf der Bühne performen?