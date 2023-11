Heino muss seine Hannelore pflegen! Liegt sie sogar im Sterben?

Der Alltag des berühmten Musikerpaares hätte sich in letzter Zeit stark verändert: "Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat jetzt einen Rollator. Jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen und das mache ich auch gern."

"Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen", berichtete der "Blau blüht der Enzian"-Interpret in der Sendung " MDR um 4 ". Er führte aus: "Sie hatte in den 70er Jahren einen Autounfall und das macht sich jetzt bemerkbar."

Heino und seine Hannelore in den 90ern bei "Wetten, dass..?". © dpa | Stefan Kiefer

Denn wie Bild am späten Freitagabend berichtete, hat Heino alle Termine abgesagt. Erst in diesem Monat hatte er seine Kirchentournee "Die Himmel rühmen" gestartet, wäre unter anderem am 24. November in der Dresdner Kreuzkirche, am 25. November in der Leipziger Philippus Kirche aufgetreten.

Doch jetzt kommt alles anders.

Laut Informationen der Zeitung hat Hannelore nicht nur Probleme beim Laufen, sie soll gar im Sterben liegen! Statt auf der Bühne zu stehen, befindet sich der 84-Jährige nun an der Seite seiner "geliebten Prinzessin", wie er sie auf seiner Website nennt.

Heino selbst äußerte sich bislang nicht öffentlich zum verschlechterten Gesundheitszustand seiner Frau.