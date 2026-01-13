Howard Carpendale über Lebenskrise: "Dinge, die man durchmachen muss"

Erfolge, Tiefpunkte, Glücksmomente: Howard Carpendale blickt auf bewegte Jahrzehnte zurück. Und er verrät, wie er heute über das Älterwerden denkt.

Von Cordula Dieckmann München - Howard Carpendale will kein Schlagersänger sein. "Das ist etwas, was ich für mich ablehne. Ich möchte Emotionen wecken", sagte der in Starnberg lebende Sänger der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines 80. Geburtstages am Mittwoch (14. Januar).

Howard Carpendale (79) will nicht mit anderen Schlagersängern in einen Topf geworfen werden. © Rolf Vennenbernd/dpa Seine Fans lieben ihn dafür - und viele sind ihm seit Jahrzehnten treu. "Wenn ich vor 10.000 oder 20.000 Menschen Konzerte gebe, kenne ich vom Gesicht her alle, die in den ersten zwei, drei Reihen sitzen", sagt Carpendale. Das sei eine Freude - und eine Verpflichtung, sein Bestes zu geben.

Dass er dennoch oft als Schlagersänger gehandelt wird, hat seine Gründe in der Vergangenheit, wie aus seiner Autobiografie "Unerwartet" hervorgeht. Seine frühere Plattenfirma habe ihn als solchen aufgebaut. "Manche Melodien finde ich auch schön. Ich schäme mich nicht, sie zu singen", notiert er. Doch es gibt ein Problem in Deutschland: Wer Schlager hasse, halte die Schlagersänger für dumm. Ein Vorurteil, das er nicht auf sich sitzen lassen will. Mehr als 65 Millionen Tonträger hat Carpendale nach Angaben von Universal Music seitdem verkauft und sich damit im kollektiven Gedächtnis verankert.

Mit Sohn Wayne Carpendale aus der Depression

Sein Sohn Wayne Carpendale (48, r.) hat ihn aus seiner Krise begleitet. © Tobias Hase/dpa Doch: "Keiner geht durch 80 Jahre ohne dunkle Flecken", räumt er im dpa-Interview ein. Knicke in der Karriere zählen ebenso dazu wie der Alkoholismus seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau Donnice. Einige Jahre lebt er mit der US-Amerikanerin in ihrer Heimat und bekommt mit ihr einen Sohn, Cass. Die Idylle trügt: "Wenn ich nach Hause komme, ist Donnice meist betrunken", schreibt er über diese Zeit. Es ist ein Auf und Ab mit Streit, Versöhnung, Trennung, Rückkehr und dann wieder Alkoholsucht. Ein vertrackter Kreislauf, der auch bei ihm Spuren hinterlässt. Irgendwann fällt Carpendale in ein tiefes Loch, verliert viel Geld durch schlechte Investitionen und zockt Online-Poker. Er gerät in eine schwere Depression. Schließlich ist es sein Sohn aus seiner ersten Ehe, der Schauspieler Wayne Carpendale (48), der ihn schließlich dazu bringt, in eine Klinik zu gehen und sich behandeln zu lassen. Eine Entscheidung, die Carpendale schließlich zu seiner Frau zurückführt, die es geschafft hat, dem Alkohol zu entsagen. In seinem Buch bezeichnet er Donnice als "Mensch meines Lebens".

Glücklichste Zeit mit Ehefrau Donnice Pierce