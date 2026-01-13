Howard Carpendale über Lebenskrise: "Dinge, die man durchmachen muss"
Von Cordula Dieckmann
München - Howard Carpendale will kein Schlagersänger sein. "Das ist etwas, was ich für mich ablehne. Ich möchte Emotionen wecken", sagte der in Starnberg lebende Sänger der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines 80. Geburtstages am Mittwoch (14. Januar).
Seine Fans lieben ihn dafür - und viele sind ihm seit Jahrzehnten treu. "Wenn ich vor 10.000 oder 20.000 Menschen Konzerte gebe, kenne ich vom Gesicht her alle, die in den ersten zwei, drei Reihen sitzen", sagt Carpendale. Das sei eine Freude - und eine Verpflichtung, sein Bestes zu geben.
Dass er dennoch oft als Schlagersänger gehandelt wird, hat seine Gründe in der Vergangenheit, wie aus seiner Autobiografie "Unerwartet" hervorgeht. Seine frühere Plattenfirma habe ihn als solchen aufgebaut. "Manche Melodien finde ich auch schön. Ich schäme mich nicht, sie zu singen", notiert er.
Doch es gibt ein Problem in Deutschland: Wer Schlager hasse, halte die Schlagersänger für dumm. Ein Vorurteil, das er nicht auf sich sitzen lassen will.
Mehr als 65 Millionen Tonträger hat Carpendale nach Angaben von Universal Music seitdem verkauft und sich damit im kollektiven Gedächtnis verankert.
Mit Sohn Wayne Carpendale aus der Depression
Doch: "Keiner geht durch 80 Jahre ohne dunkle Flecken", räumt er im dpa-Interview ein. Knicke in der Karriere zählen ebenso dazu wie der Alkoholismus seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau Donnice.
Einige Jahre lebt er mit der US-Amerikanerin in ihrer Heimat und bekommt mit ihr einen Sohn, Cass. Die Idylle trügt: "Wenn ich nach Hause komme, ist Donnice meist betrunken", schreibt er über diese Zeit. Es ist ein Auf und Ab mit Streit, Versöhnung, Trennung, Rückkehr und dann wieder Alkoholsucht.
Ein vertrackter Kreislauf, der auch bei ihm Spuren hinterlässt. Irgendwann fällt Carpendale in ein tiefes Loch, verliert viel Geld durch schlechte Investitionen und zockt Online-Poker. Er gerät in eine schwere Depression.
Schließlich ist es sein Sohn aus seiner ersten Ehe, der Schauspieler Wayne Carpendale (48), der ihn schließlich dazu bringt, in eine Klinik zu gehen und sich behandeln zu lassen.
Eine Entscheidung, die Carpendale schließlich zu seiner Frau zurückführt, die es geschafft hat, dem Alkohol zu entsagen. In seinem Buch bezeichnet er Donnice als "Mensch meines Lebens".
Glücklichste Zeit mit Ehefrau Donnice Pierce
"Ich sehe das als Dinge, die man durchmachen muss. Meine Frau und ich hatten 18 Jahre lang eine sehr schwierige Zeit. Im Moment erleben wir unsere glücklichste Zeit zusammen, es hat sich gelohnt, durch diese schwierige Phase gemeinsam zu gehen", resümiert er heute.
Grund genug, den Geburtstag groß zu feiern, doch Carpendale winkt ab. "Ich versuche, es zu vermeiden. Der Geburtstag ist unwichtig, das ist keine Leistung", findet er. "Ich werde mit meiner Familie irgendwo schön sitzen und Abendessen machen. Die Zahl 80 ist nicht etwas, was mich wahnsinnig tangiert."
Ab März geht er auf seine Abschiedstournee, die mit Verlängerung bis in den September dauern soll. Selbstbewusst ergänzt er: "Ich habe junge Menschen um mich rum, die würden nie sagen, der Typ ist 80."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa