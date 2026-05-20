"Knallhart ins Gesicht": So erfuhr Stefan Mross von der Absetzung seiner Show

München - 2005 begann Stefan Mross (50), das Schlagerformat "Immer wieder sonntags" im Ersten zu moderieren. Dass plötzlich nach 21 Jahren Schluss sein soll, traf ihn völlig unerwartet.

Nach 21 Jahren ist es für Stefan Mross (50) und das Schlagerformat "Immer wieder sonntags" zu Ende. Doch er hat einen Plan B. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Ich dachte eigentlich, mein Produzent und ich würden uns mit den Senderverantwortlichen zu Gesprächen darüber treffen, wie wir für die Zukunft der Sendung planen wollen. Ich hatte beste Laune", erinnert sich der Moderator im Interview mit der "Bild".

Dann fielen ihm jedoch die SWR-Unterhaltungschefin und ein Mann auf, die ebenfalls am Tisch saßen. "Ganz förmlich. Ich witzelte noch: 'Oha, das schaut ja nach Kündigung aus.'"

Doch niemand lachte. Und ihm wurde schnell erklärt, warum. Man hätte ihm dann "knallhart ins Gesicht" gesagt, dass es das Format nach der laufenden Staffel nicht mehr geben werde.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten war von heute auf morgen das Ablaufdatum festgesetzt worden. Doch dem Schock sollte eine noch größere Frechheit folgen.