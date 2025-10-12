Heiße Küsse im Urlaub: Tochter von Schlager-Star Michelle liebt Ex-Bundesliga-Star
Sansibar (Tansania) - Sie ist verdammt verliebt und das soll auch jeder sehen: Marie Reim (25) zeigt sich im Netz knutschend mit ihrem neuen Freund. Der ist kein Unbekannter!
Die afrikanische Trauminsel gilt als Hotspot für Turtelreisen und ist deshalb genau das richtige Ziel für die Tochter von Schlager-Queen Michelle (53) und ihren Partner Raphael Wolf (37). Auf Instagram gewährt die Blondine jetzt intime Einblicke.
Sie teilte in ihrem Feed zwei aussagekräftige Fotos: Unter einer traditionellen Bambus-Pergola posieren Marie und Raphael gemeinsam für die Kamera, das zweite Bild zeigt einen leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden.
Vieler erklärender Worte bedarf es da nicht mehr. Aus diesem Grund schreibt die Sängerin auch lediglich "Zanzibar" in die Caption des Beitrags und lässt die Schnappschüsse für sich sprechen.
Nicht nur die Fans sind von den romantischen Pärchen-Aufnahmen hin und weg, wie unzählige Herz- und Flammensymbole in der Kommentarspalte belegen. Auch der ein oder andere Promi meldet sich begeistert zu Wort.
Erster öffentlicher Auftritt von Marie Reim und Raphael Wolf im April 2025
"Wie schön ihr zwei zusammen seid", schwärmt etwa "DSDS"-Bekanntheit Katharina Eisenblut (31). Reality-Star Julian F.M. Stoeckel (38) reagiert zwar wortlos, aber dafür vielsagend mit vier verliebten Emojis auf die Urlaubsfotos.
Nach der völlig überraschenden Trennung von Ex-Freund Alex präsentierte Marie bei der Eröffnung des Schlager-Cafés in Düsseldorf im April dieses Jahres plötzlich einen neuen Mann an ihrer Seite: Raphael Wolf.
Der 37-jährige Ex-Torwart spielte sowohl in Deutschland (u.a. Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf) als auch in Österreich und absolvierte insgesamt 152 Spiele im Oberhaus, ehe er im vergangenen Jahr seine aktive Karriere aufgrund körperlicher Probleme für beendet erklärte.
Gemeinsam schritten die Tochter von "Verdammt ich lieb dich"-Interpret Matthias Reim (67) und der gebürtige Münchener damals die über den roten Teppich und strahlten in die Kameras. Auch sechs Monate später sind sie noch immer überglücklich miteinander.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/mariereim_official (Screenshots)