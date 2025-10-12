Heiße Küsse im Urlaub: Tochter von Schlager-Star Michelle liebt Ex-Bundesliga-Star

Sansibar (Tansania) - Sie ist verdammt verliebt und das soll auch jeder sehen: Marie Reim (25) zeigt sich im Netz knutschend mit ihrem neuen Freund. Der ist kein Unbekannter!

Marie Reim (25) ist die Tochter von Schlager-Queen Michelle (53) und deren Ex-Mann Matthias Reim (67). © Instagram/mariereim_official (Screenshot)

Die afrikanische Trauminsel gilt als Hotspot für Turtelreisen und ist deshalb genau das richtige Ziel für die Tochter von Schlager-Queen Michelle (53) und ihren Partner Raphael Wolf (37). Auf Instagram gewährt die Blondine jetzt intime Einblicke.

Sie teilte in ihrem Feed zwei aussagekräftige Fotos: Unter einer traditionellen Bambus-Pergola posieren Marie und Raphael gemeinsam für die Kamera, das zweite Bild zeigt einen leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden.

Vieler erklärender Worte bedarf es da nicht mehr. Aus diesem Grund schreibt die Sängerin auch lediglich "Zanzibar" in die Caption des Beitrags und lässt die Schnappschüsse für sich sprechen.

Nicht nur die Fans sind von den romantischen Pärchen-Aufnahmen hin und weg, wie unzählige Herz- und Flammensymbole in der Kommentarspalte belegen. Auch der ein oder andere Promi meldet sich begeistert zu Wort.