Matthias Reim: Deswegen muss er sein Konzert kurzfristig absagen

Aus gesundheitlichen Gründen muss Schlagerstar Matthias Reim (66) sein heutiges Konzert in Spremberg absagen. © Michael Matthey/dpa

Sein in Spremberg geplantes Open-Air-Konzert muss der Schlagerstar kurzfristig absagen.

Auf seinem offiziellen Instagram-Account schreibt der 66-Jährige, dass sein Konzert aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung nicht wie geplant stattfinden könne.

Mit dem Auftritt am 31. Mai wollte er seine Open-Air-Konzertreihe eröffnen, doch der "Verdammt, ich lieb' Dich"-Sänger gibt Entwarnung.

Weitere Termine seien nicht gefährdet. So könnten seine Konzerte am 1. Juni im Familiengarten Eberswalde und am 2. Juni beim Hessentag in Fritzlar wie geplant stattfinden.