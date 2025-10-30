Schlagerstar Andy Borg: Ohne dieses Ritual betritt er keine Bühne

Er war ein Mechaniker, der davon träumte, Musik zu machen. Diesen Traum hat sich Andy Borg erfüllt. Der SWR widmet dem Schlagerstar eine große Show.

Von Ute Wessels

Passau - Menschen mit seiner Musik eine Freude machen, gute Laune verbreiten, Abwechslung in den Alltag seiner Fans bringen - Schlagerstar Andy Borg (64) reißt mit seiner positiven Energie sein Publikum mit, und das schon seit mehr als 40 Jahren.

Andy Borg (64) wollte schon als Jugendlicher auf der Bühne stehen.
Andy Borg (64) wollte schon als Jugendlicher auf der Bühne stehen.  © Bodo Schackow/dpa

Am Sonntag (2. November) wird der gebürtige Wiener, der in der Nähe von Passau lebt, 65 Jahre alt. Eine Woche später, am Samstag, 8. November, um 20.15 Uhr gibt es eine große TV-Show für Andy Borg.

Und das freut ihn ganz besonders. Der SWR hat die Sendung "Glückwunsch, Andy! Florian Silbereisen feiert Andy Borg" anlässlich des Geburtstages und der mehr als 40 Jahre währenden Karriere des Sängers produziert.

Wichtig sei ihm gewesen, dass in der zweistündigen Sendung nicht sein Geburtstag im Vordergrund steht. Vielmehr hatte er sich einen Rückblick auf seine Karriere gewünscht.

Heiße Küsse im Urlaub: Tochter von Schlager-Star Michelle liebt Ex-Bundesliga-Star
Schlager News Heiße Küsse im Urlaub: Tochter von Schlager-Star Michelle liebt Ex-Bundesliga-Star

Dass Florian Silbereisen (44) die Show moderiert, sei ein Herzenswunsch und eine besondere Freude, sagt Andy Borg. Im Gespräch mit Silbereisen erzählt er nicht nur schöne Geschichten aus seinem Leben, sondern auch von Rückschlägen. Ein solcher war sein unfreiwilliger Abschied von der Eurovisionssendung "Musikantenstadl".

Das alles ist aber längst Geschichte. Der Terminkalender von Andy Borg ist weiterhin voll. Er tourt durchs Land und freut sich über die Begeisterung seiner Fans. Dabei ist seine Frau Birgit.

Ein Küsschen von ihr, bevor er die Bühne betritt, sei ein festes Ritual, verrät Borg. Mit diesem legalen Doping tritt er dann locker vor sein Publikum.

Andy Borg: Dieser Hit veränderte sein Leben

Ohne ein Küsschen von seiner Birgit geht nichts: Andy Borg ist seit 1999 mit ihr verheiratet.
Ohne ein Küsschen von seiner Birgit geht nichts: Andy Borg ist seit 1999 mit ihr verheiratet.  © Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Fitnessrezept hat er nicht. Vielmehr verbringe er viel Zeit im Auto, 100.000 Kilometer im Jahr. "Ich tanke zweimal täglich", sagt er und scherzt: Rasenmähen sei ansonsten sein einziger Sport.

Mit Humor und Lockerheit nimmt er auch den alltäglichen Trubel des Showbiz. In Sachen Fröhlichkeit und guter Laune sei bei ihm "ganz viel Luft nach unten". Schon als Jugendlicher habe er davon geträumt, Musik zu machen. "Und jetzt wache ich auf und bin wirklich einer, dessen Musik man im Radio hört, der im Fernsehen herumhüpft."

Eigentlich habe er lediglich von der Musik leben können wollen. Er habe auf Hochzeiten, Faschingsbällen und Firmenfesten gespielt und ein wenig davon geträumt, einmal seine Stimme im Radio zu hören. Doch dann habe 1982 der Song "Adios Amor" sein Leben verändert. Bis heute ist das Lied eines seiner größten Hits.

Sächsischer Schlagersänger veröffentlicht neue Single: Warum seine Tochter (2) die Hände im Spiel hat
Schlager News Sächsischer Schlagersänger veröffentlicht neue Single: Warum seine Tochter (2) die Hände im Spiel hat

Es folgte ein erstes Album, dann ein zweites, und die Karriere nahm richtig Fahrt auf. Andy Borg trat in der ZDF-Hitparade auf und moderierte viele Musiksendungen in der ARD. Als schönste Zugabe seiner Karriere habe er mit dem "Schlager-Spaß" seine eigene Show bekommen, sagt er.

Und so fällt seine bisherige Karrierebilanz sehr positiv aus: "Es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es mir erträumt habe. Aber das, was ich erleben durfte, hätte ich mir nicht einmal erträumt."

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa

Mehr zum Thema Schlager News: