Schlagerstar Andy Borg: Ohne dieses Ritual betritt er keine Bühne

Passau - Menschen mit seiner Musik eine Freude machen, gute Laune verbreiten, Abwechslung in den Alltag seiner Fans bringen - Schlagerstar Andy Borg (64) reißt mit seiner positiven Energie sein Publikum mit, und das schon seit mehr als 40 Jahren.

Andy Borg (64) wollte schon als Jugendlicher auf der Bühne stehen. © Bodo Schackow/dpa

Am Sonntag (2. November) wird der gebürtige Wiener, der in der Nähe von Passau lebt, 65 Jahre alt. Eine Woche später, am Samstag, 8. November, um 20.15 Uhr gibt es eine große TV-Show für Andy Borg.

Und das freut ihn ganz besonders. Der SWR hat die Sendung "Glückwunsch, Andy! Florian Silbereisen feiert Andy Borg" anlässlich des Geburtstages und der mehr als 40 Jahre währenden Karriere des Sängers produziert.

Wichtig sei ihm gewesen, dass in der zweistündigen Sendung nicht sein Geburtstag im Vordergrund steht. Vielmehr hatte er sich einen Rückblick auf seine Karriere gewünscht.

Dass Florian Silbereisen (44) die Show moderiert, sei ein Herzenswunsch und eine besondere Freude, sagt Andy Borg. Im Gespräch mit Silbereisen erzählt er nicht nur schöne Geschichten aus seinem Leben, sondern auch von Rückschlägen. Ein solcher war sein unfreiwilliger Abschied von der Eurovisionssendung "Musikantenstadl".

Das alles ist aber längst Geschichte. Der Terminkalender von Andy Borg ist weiterhin voll. Er tourt durchs Land und freut sich über die Begeisterung seiner Fans. Dabei ist seine Frau Birgit.

Ein Küsschen von ihr, bevor er die Bühne betritt, sei ein festes Ritual, verrät Borg. Mit diesem legalen Doping tritt er dann locker vor sein Publikum.