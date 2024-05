Nach Dresden-Konzert: Matthias Reim will kürzertreten

Dresden - Er kommt im Doppelpack nach Dresden. Wenn Matthias Reim (66, "Verdammt, ich lieb' dich") am Freitag und Samstag in der "Jungen Garde" im Großen Garten auftritt, sollte seinen Fans bewusst sein, dass solche großen Open-Air-Konzerte zukünftig eine absolute Rarität sein werden. Der Sänger will kürzertreten.