Zu ihrem 60. Geburtstag: Andrea Berg verschenkt 60.000 Euro!

Hamburg - Sie ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. 16 Millionen Tonträger hat sie bereits verkauft. Die Rede ist von Schlager-Ikone Andrea Berg (59). Am 28. Januar 2026 feiert die Sängerin ihren 60. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Andrea Berg (59) erzählt in der "NDR Talk Show" von ihren Plänen zu ihrem 60. Geburtstag. © NDR/Uwe Ernst

"Was hast du geplant zu deinem 60. Geburtstag?", möchte Moderatorin Barbara Schöneberger (51) von der Sängerin am Freitag in der "NDR Talk Show" wissen.

"Also ich habe mir einen eigenen Wunsch erfüllt. Ich werde mit meiner Familie das tun, was wir an jedem Geburtstag in der Familie tun: Einfach irgendwo sitzen bei einem schönen Gläschen Wein und dabei etwas gutes Essen", erklärt Berg in der Sendung. Doch das war noch nicht alles.

"Und darüber hinaus habe ich all das soziale Engagement, was ich in den letzten 40 Jahren gemacht habe, gebündelt und habe jetzt einen Verein gegründet. Der heißt 'Andrea Berg hilft'. Und für 60 Jahre Andrea mache ich da 60.000 Euro rein als Startkapital", erklärt sie stolz.

Mit einem ganzen Netzwerk aus Organisationen, guten Ideen und engagierten Menschen solle mit dem Verein Menschen in Not geholfen werden. "Es braucht oft auch gar kein Geld, sondern Menschen mit Empathie und Menschen die rausgehen", appelliert die Musikerin weiter.

Was genau die Sängerin mit ihrem Verein macht? "Da sind Tierschutzorganisationen mit dabei, wir haben ein integratives Kinderzentrum in Krefeld, da gibt es auch eine Palliativstation. Da kümmern wir uns auch um die Eltern oder um die Geschwisterkinder, die ganz oft bei solchen Schicksalsschlägen vergessen werden."