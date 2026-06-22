Silbereisen präsentiert "Schlagerbooom" mit emotionalem Abschied und Weltpremiere

München - Die ARD überträgt eine Schlager-Show der Superlative mit Florian Silbereisen (44) und vielen weiteren Stars.

Florian Silbereisen (44) und Beatrice Egli (38) haben bei der Show viel Spaß. © ARD/JürgensTV/Beckmann

"Es wird eine sehr, sehr emotionale Show", stellte Moderator Silbereisen vorab in einer Pressemitteilung klar. Das "Schlagerbooom Open Air 2026" wird am kommenden Wochenende in der ARD übertragen.

Vor der Kulisse der Kitzbüheler Alpen sollen mit einem Programm der Superlative neue Maßstäbe gesetzt werden, erklärte der Sender vorab.

Neben zahlreichen Acts bekannter Künstler aus der Musikszene erwartet die Zuschauer auch eine Drohnen-Show am Nachhimmel.

Das soll nicht das einzige Highlight bleiben: "Andrea Berg feiert 25 Jahre 'Tausendmal belogen'. Nena wird endlich wieder ihre '99 Luftballons' steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden", verriet Silbereisen.

Außerdem soll US-Star Anastacia (57) mit einer exklusiven Weltpremiere überraschen.