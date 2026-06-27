Drohnen weinen für Michelle: So traurig wird ihr allerletzter TV-Bühnenauftritt
Kitzbühel (Österreich) - Am Samstagabend tritt Michelle (54) beim "Schlagerboom Open Air 2026" auf. Es soll der letzte große Auftritt ihrer Karriere werden. Tränen sind garantiert!
Mehr als 30 Jahre lang stand die "Wer Liebe lebt"-Interpretin auf der Bühne und verkaufte in dieser Zeit Millionen von Tonträgern. In der Sendung von Florian Silbereisen (44) feiert sie nun ihren endgültigen TV-Abschied.
"Wir haben Michelle in unseren Shows seit Jahrzehnten begleitet – durch gute und schlechte Zeiten", berichtet der Gastgeber im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Michelle und er hätten vieles gemeinsam erlebt.
Die Zuschauer dürfen sich also auf einen historischen "Schlagerboom"-Abend in der ARD gefasst machen. "Dieser Abschied ist wirklich traurig, weil ich weiß, dass sie es sehr ernst meint", fährt Silbereisen weiter fort.
Anschließend verrät der Showmaster noch ein Detail zu Michelles letztem Fernsehauftritt. Demnach werde es "umso emotionaler, wenn sie ihr Abschiedslied singt und sogar Lichter-Drohnen am Himmel über dem Stadion weinen". Klingt ganz nach einer Tränen-Garantie!
Hochkarätige Bühnengäste beim "Schlagerboom Open Air 2026"
Bereits zuvor hatte Silbereisen vollmundig bekannt gegeben, dass sich die Schlagerfans vor der atemberaubenden Kulisse der Kitzbüheler Alpen auf nicht weniger als die wohl "größte TV-Open-Air-Show des Jahres" freuen dürfen.
Andrea Berg (60) feiere 25 Jahre "Tausendmal belogen". Und Nena werde endlich wieder ihre "99 Luftballons" steigen lassen. Da die Show vorab aufgezeichnet wurde, wird die 66-Jährige auch tatsächlich auf der Bühne zu sehen sein.
Für das letzte Juni-Wochenende hatte die Popikone der 1980er-Jahre zwei geplante Auftritte absagen müssen. Der Grund: ein Handgelenkbruch. Wie Nena via Instagram mitteilte, wurde sie deshalb bereits am Freitagmorgen operiert.
Weitere angekündigte Stars beim "Schlagerbooom Open Air 2026" sind unter anderem Anastacia, Andreas Gabalier, Maite Kelly, DJ Ötzi, David Garrett, Beatrice Egli, Wincent Weiss, Mireille Mathieu, Vanessa Mai und Andy Borg. Los geht's ab 20.15 Uhr im Ersten.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa