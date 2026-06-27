Drohnen weinen für Michelle: So traurig wird ihr allerletzter TV-Bühnenauftritt

Kitzbühel (Österreich) - Am Samstagabend tritt Michelle (54) beim " Schlagerboom Open Air 2026 " auf. Es soll der letzte große Auftritt ihrer Karriere werden. Tränen sind garantiert!

Schlagerstar Michelle (54) wird beim "Schlagerboom Open Air 2026" am Samstagabend in Kitzbühel ihren TV-Abschied feiern. © Christoph Reichwein/dpa

Mehr als 30 Jahre lang stand die "Wer Liebe lebt"-Interpretin auf der Bühne und verkaufte in dieser Zeit Millionen von Tonträgern. In der Sendung von Florian Silbereisen (44) feiert sie nun ihren endgültigen TV-Abschied.

"Wir haben Michelle in unseren Shows seit Jahrzehnten begleitet – durch gute und schlechte Zeiten", berichtet der Gastgeber im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Michelle und er hätten vieles gemeinsam erlebt.

Die Zuschauer dürfen sich also auf einen historischen "Schlagerboom"-Abend in der ARD gefasst machen. "Dieser Abschied ist wirklich traurig, weil ich weiß, dass sie es sehr ernst meint", fährt Silbereisen weiter fort.

Anschließend verrät der Showmaster noch ein Detail zu Michelles letztem Fernsehauftritt. Demnach werde es "umso emotionaler, wenn sie ihr Abschiedslied singt und sogar Lichter-Drohnen am Himmel über dem Stadion weinen". Klingt ganz nach einer Tränen-Garantie!