"Scheintot"-Eklat: Tim Toupet klärt über Heino-Zeile in neuem Mallorca-Hit auf
Köln/Mallorca (Spanien) - Geht diese Songzeile zu weit? Tim Toupet (54) hat mit seinem neuen Ballermann-Hit "So wie Heino" einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Sänger rechtfertigt sich - auch Heino reagiert.
"Ich trag' ne Sonnenbrille so wie Heino, denn ich seh' schon wieder aus, als wär ich scheintot!", lautet der Refrain des aktuellen Partykrachers aus der Feder des gebürtigen Kölners, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Tim Bibelhausen heißt.
Seit der Veröffentlichung fluten Kommentare wie "Das war's mit dir", "Respektlos" und "Geht gar nicht" das Internet. Der flapsige Verweis auf den Gesundheitszustand der Volksmusik-Legende scheint für viele ein absolutes No-Go zu sein.
Im Interview mit RTL bezieht Toupet jetzt Stellung und ordnet die Bedeutung der Zeile ein: "Es bezieht sich auf meinen Abend, den ich vorher hatte, wo ich zu viel getrunken hab", erläutert der Sänger.
Und weiter: "Am nächsten Tag, wie es hier auf Mallorca häufig ist, sehen alle wirklich aus wie scheintot und um das ein bisschen zu verdecken, ziehen sie dann die Brillen an!" Der Song sei also als Hommage an Heinos ikonisches Accessoire zu verstehen.
Heino reagiert auf kritische Songzeile und schießt gegen Tim Toupet
Auf keinen Fall habe er den 87-Jährige mit dieser Zeile angreifen oder gar verunglimpfen wollen, im Gegenteil: "Ich bin ein totaler Heino-Fan und ich verehre Heino!", betont Toupet.
Gegenüber "Bild" reagierte Heino bereits auf den viel diskutierten Refrain. "Tim Toupet hat die Zwiebel nicht nur auf dem Kopf, sondern wahrscheinlich auch im Kopf. Scheintot bin ich noch lange nicht, da tragen sie eher Tim Toupet als mich von der Bühne", stichelte er.
Von RTL auf diese Aussage angesprochen, ist Toupet um Deeskalation des aufkeimenden Ballermann-Beefs bemüht. "Ich finde das lustig", stellt der 54-Jährige klar. Der Verweis auf seinen alten Hit "Ich hab' ne Zwiebel auf dem Kopf" kann ihm als Künstler auch nicht schaden.
Außerdem kennt Heino das Partyschlager-Business auf Mallorca: Im Alter von 86 Jahren gab er im vergangenen Sommer sein umjubeltes Debüt im Bierkönig. Seine Hits wie "Blau blüht der Enzian" wurden vom Publikum gefeiert.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Joyn