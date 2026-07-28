"Scheintot"-Eklat: Tim Toupet klärt über Heino-Zeile in neuem Mallorca-Hit auf

Köln/Mallorca (Spanien) - Geht diese Songzeile zu weit? Tim Toupet (54) hat mit seinem neuen Ballermann-Hit "So wie Heino" einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Sänger rechtfertigt sich - auch Heino reagiert.

Partysänger Tim Toupet (54) muss für seinen neuen Ballermann-Hit viel Kritik einstecken. © Joyn

"Ich trag' ne Sonnenbrille so wie Heino, denn ich seh' schon wieder aus, als wär ich scheintot!", lautet der Refrain des aktuellen Partykrachers aus der Feder des gebürtigen Kölners, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Tim Bibelhausen heißt.

Seit der Veröffentlichung fluten Kommentare wie "Das war's mit dir", "Respektlos" und "Geht gar nicht" das Internet. Der flapsige Verweis auf den Gesundheitszustand der Volksmusik-Legende scheint für viele ein absolutes No-Go zu sein.

Im Interview mit RTL bezieht Toupet jetzt Stellung und ordnet die Bedeutung der Zeile ein: "Es bezieht sich auf meinen Abend, den ich vorher hatte, wo ich zu viel getrunken hab", erläutert der Sänger.

Und weiter: "Am nächsten Tag, wie es hier auf Mallorca häufig ist, sehen alle wirklich aus wie scheintot und um das ein bisschen zu verdecken, ziehen sie dann die Brillen an!" Der Song sei also als Hommage an Heinos ikonisches Accessoire zu verstehen.