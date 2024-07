Schlechte News für Fans: Wer zum "Parookaville" möchte, steht vor einem Problem

Weeze - Das "Parookaville"-Musikfestival auf dem Flughafen in Weeze am Niederrhein ist weniger als eine Woche vor dem Start offiziell ausverkauft.

225.000 Besucherinnen und Besucher erwartet der "Parookaville"-Veranstalter nach eigenen Angaben von Freitag bis Sonntag. © Christoph Reichwein/dpa

225.000 Besucherinnen und Besucher erwartet der Veranstalter nach eigenen Angaben von Freitag bis Sonntag. Damit ist das Festival auch bei seiner achten Ausgabe - wie in jedem Jahr seit dem Start im Jahr 2015 - ausverkauft.

In der fiktiven Stadt "Parookaville" treten am Wochenende mehr als 300 DJs und Musiker auf, darunter bekannte Künstler wie der Niederländer Hardwell und die Band Scooter mit H.P. Baxxter ("Hyper, Hyper").

Auch der Hamburger DJ Felix Jaehn sowie seine Kollegen Robin Schulz und Armin van Buuren sind mit dabei. Die Veranstaltung zählt zu den großen Elektronik-Festivals deutschlandweit.

Die ersten Camper werden in diesem Jahr bereits am Mittwoch begrüßt und feiern abends eine Kopfhörerparty mit bis zu 20.000 Menschen. Am Donnerstag steigt dann eine große Pre-Party für alle 50.000 Camper.

Wer noch ein Ticket sucht, sollte ausschließlich den offiziellen Resale-Shop des Festivals nutzen, hieß es vom Veranstalter. Vom Kauf auf Ticket-Tauschplattformen oder über Kleinanzeigenportale werde dringend abgeraten.