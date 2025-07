Ed Sheerans große Stadion-Überraschung: Plötzlich holt er diesen Star-Gast auf die Bühne

Alles in Kürze

Ed Sheeran (34) ist am Wochenende dreimal im Hamburger Volksparkstadion aufgetreten. (Symbolfoto) © Ian West/Press Association/dpa

"Als ich zwölf war, spielte ich mit meiner Highschool-Band 'Teenage Dirtbag'", schreibt der Megastar auf Instagram. Rund 22 Jahre später performt der Popkünstler diesen Hit erneut - und das nicht allein.

Der Videobeitrag zeigt, wie Ed Sheeran und Musik-Legende Brendan B. Brown, Sänger der 2000er-Band Wheatus, am Samstag gemeinsam dessen wohl größten Bandhit im Stadion zum Besten gaben.

"Wir haben uns nach 22 Jahren wieder zusammengetan, um auf der Hochzeit unseres Freundes zu spielen", schreibt Ed Sheeran weiter und verweist damit noch einmal auf seine Band aus Schulzeiten.

"Ich fragte frecherweise Brendan, ob er rüberkommen und mit uns rocken wolle, und da er so frech ist, wie er ist, tat er es. Einer meiner Lieblingsmomente auf der Bühne, danke, Brendan. Was für ein Abend", so der 34-Jährige weiter.

Ein Überraschungsauftritt, der nicht nur nostalgische 2000er-Vibes weckte, sondern auch für offene Münder und Gänsehaut sorgte.