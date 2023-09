"The BossHoss" auf großer Hallen-Tour: Hier könnt Ihr Tickets gewinnen!

Nachdem sie zuletzt vor allem im TV zu sehen waren, sind "The BossHoss" ("Don't Gimme That") in diesem Herbst zurück auf großer Hallen-Tournee.

Von Franziska Rentzsch

Alec "Boss Burns" Völkel (51, M.) und Sascha "Hoss Power" Vollmer (51) touren im Herbst wieder durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. © Daniel Bockwoldt/dpa Denn die Country-Rock-Stars haben in diesem Jahr etwas zu feiern: Nicht nur eine knapp 20-jährige Bandgeschichte, sondern mit dem im Frühjahr erschienenen "Electric Horsemann" auch ihr zehntes Studioalbum. Dabei spielen sie unter anderem Shows in Düsseldorf (1. Oktober), Rostock (7. Oktober), Hamburg (15. Oktober) und München (22. Oktober). Auch in Österreich und in der Schweiz können sich Fans auf Konzerte freuen. Dagegen fühlen sich die Musiker auf den deutschsprachigen Bühnen mehr als wohl und hegen aktuell keine Ambitionen, etwa in den USA auf Tour zu gehen, wie sie zuletzt in einem Interview verrieten. Musik News "Neeve" über Minusgeschäfte durch Live-Touren und warum sie trotzdem die Welt bereisen Sänger und Frontmann Sascha Vollmer (51) alias "Hoss Power" sagte der NOZ: "Dafür müsste man zwei Jahre dort wohnen, wenn man es wirklich wissen will. Dafür haben wir keine Zeit und auch keinen Bock." Und das, obwohl eine frühere Clubtour bereits gut angekommen sei. Man habe die Jungs als "Sauerkraut-Cowboys aus Germany" gefeiert. Doch auch ihren Erfolg in Deutschland wissen sie zu schätzen. Schließlich sei es nicht selbstverständlich, nach 20 Jahren immer noch in den großen Hallen spielen zu dürfen. "Ich muss mich schon manchmal kneifen, dass wirklich alles wahr ist", so Vollmer weiter.

