Vorbereitungen für Wacken laufen: Darum wird es dieses Jahr besonders wild!

Dort hängt bereits der riesige Bullenschädel zwischen den beiden Hauptbühnen.

Rund 85.000 Metalfans aus aller Welt und Genregrößen wie die britische Band Iron Maiden wollen es auf den Wiesen des Wacken Open Air (W:O:A) vom 2. bis 5. August wieder mächtig krachen lassen.

Das Festival dauert erstmals vier Tage. Der Vorverkauf für das Open Air dauerte 2022 nur wenige Stunden. Es ist restlos ausverkauft.

"Das wird für den Kopf eine Wellnesswoche, aber für den Körper eher weniger", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen der Deutschen Presse-Agentur. Auch nach mehr als 30 Metal-Festivals im Norden wird Jensen im Vorfeld immer noch nervös, steht unter Adrenalin, wie er zugibt. "Man will auch nichts verpassen."

Headliner sind unter anderem Iron Maiden. Die britische Band will bereits zum vierten Mal in Wacken auf der Bühne stehen. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro erwartet. Die Metalqueen aus Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. "Doro ist ein Urgestein der Szene", sagte Jensen.

Der Hauptanreiseverkehr wird bereits am Montag und Dienstag erwartet. "Gut 100 Polizeibeamtinnen und -beamte werden jeweils vor Ort sein", sagte Polizeisprecherin Astrid Heidorn der dpa. Insgesamt seien 400 Kräfte im Einsatz. "Wir haben dort 110.000 Menschen." Zu den Festivalbesuchern kämen noch etwa 20.000 Mitarbeitende und auch viele Schaulustige.