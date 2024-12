Mit ihrer Tochter auf einer Bühne: Beyoncés heißer Ritt

Auf einem Schimmel ritt die Sängerin ins Stadion und lieferte eine mehr als zehnminütige Show ab. © Netflix/Parkwood Entertainment

Die gerade mal Zwölfjährige ist die älteste Tochter von Beyoncé und Rappers Jay-Z (55)! Blue Ivy tanzte zur Halbzeit an der Seite ihrer Mutter. Zusammen führten sie mit unzähligen weiteren Tänzern einen fulminanten Square Dance auf. Extra für den gemeinsamen Tanz änderte Beyoncé den Text ihres Hits "Texas Hold 'em" ab.

In der Zeile "Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind" (zu Deutsch: Dann dreh mich in der Mitte, Junge, ich kann deine Gedanken nicht lesen) sang sie statt "boy" nämlich "Blue", woraufhin ihre Tochter schmunzelte.

Das Mutter-Tochter-Duo trug aufeinander abgestimmte, glitzernde Country-Outfits mit weißen Cowboy-Hüten.

Unter einem pompösen weißen Feder-Mantel trug Beyoncé einen mit Glitzersteinen besetzten, langärmeligen Body. Passende Cowboy-Stiefel der Luxus-Marke Christian Louboutin und ein übergroßer Hut machten das Outfit perfekt.

Der Look der 32-fachen Grammy-Gewinnerin fiel zwar deutlich opulenter als bei ihrer Tochter aus, doch glücklich gestrahlt haben beide gleichermaßen schön.