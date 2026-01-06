Muskeln als Markenzeichen: "Scary Movie"-Star Jayne Trcka ist tot

Durch ihre Rolle als "Miss Mann" wurde Schauspielerin und Bodybuilderin Jayne Trcka weltberühmt. Jetzt ist sie im Alter von 62 Jahren plötzlich verstorben.

Von Nick-Fabrice Vetter

San Diego (USA) - Durch ihre Rolle als "Miss Mann" wurde sie in der ulkigen Horrorkomödie "Scary Movie" weltberühmt. Jetzt ist Jayne Trcka im Alter von nur 62 Jahren verstorben.

In der im Jahr 2000 erschienenen Horrorkomödie "Scary Movie" spielte Jayne Trcka (†62, hinten) die Rolle der "Miss Mann".
In der im Jahr 2000 erschienenen Horrorkomödie "Scary Movie" spielte Jayne Trcka (†62, hinten) die Rolle der "Miss Mann".  © IMAGO / Allstar

Wie die US-amerikanische Nachrichtenseite "Thirty Mile Zone" berichtete, starb die ehemalige Bodybuilderin bereits am 12. Dezember des vergangenen Jahres.

Zuvor soll eine Freundin von Trcka versucht haben, sie mehrere Tage hintereinander durch Anrufe zu erreichen, doch die 62-Jährige nahm nie den Hörer ab.

Nach einigen Tagen fuhr sie, in der Sorge, dass ihrer guten Freundin etwas zugestoßen sein könnte, zum Wohnort des Filmstars, wo sie Trckas leblosen Körper schließlich in der Küche des Hauses fand. Auch der Rettungsdienst, der kurze Zeit später eintraf, konnte nichts mehr für die Muskel-Frau tun.

Woran die 62-Jährige gestorben ist, konnte noch nicht geklärt werden. Auch ihr Sohn, der die Nachrichtenseite über das Ableben seiner geliebten Mutter informiert hat, weiß nicht, was zum plötzlichen Tod von Jayne Trcka geführt haben könnte.

Jayne Trcka (†62) war eine passionierte Bodybuilderin, die sich voll und ganz dem Kraftsport verschrieb. Bereits in den 1980er-Jahren ließ sie auf diversen Bodybuilding-Bühnen ihre Muskeln spielen.
Jayne Trcka (†62) war eine passionierte Bodybuilderin, die sich voll und ganz dem Kraftsport verschrieb. Bereits in den 1980er-Jahren ließ sie auf diversen Bodybuilding-Bühnen ihre Muskeln spielen.  © IMAGO / ZUMA Press Wire

Bodybuilding als Ausgangspunkt ihrer Film- und Model-Karriere

Neben ihren Tätigkeiten als Model und Schauspielerin war Trcka auch als Immobilienmaklerin in Kalifornien tätig.

Sie startete ihre Karriere nicht im Filmgeschäft, sondern auf diversen Bodybuilding-Shows in den 1980er-Jahren, bevor sie im Jahr 2000 ihre erste Schauspielrolle im späteren Kultfilm "Scary Movie" erhielt. Diese Rolle brachte ihr noch einige weitere Auftritte auf der großen Leinwand.

Auch eine Vielzahl von Fitnessmagazinen wie "Flex" oder "Woman's Physique World" wollten die Muskel-Frau auf ihrem Cover haben.

Mehr zum Thema Unterhaltung: