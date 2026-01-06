Muskeln als Markenzeichen: "Scary Movie"-Star Jayne Trcka ist tot

San Diego (USA) - Durch ihre Rolle als "Miss Mann" wurde sie in der ulkigen Horrorkomödie "Scary Movie" weltberühmt. Jetzt ist Jayne Trcka im Alter von nur 62 Jahren verstorben.

In der im Jahr 2000 erschienenen Horrorkomödie "Scary Movie" spielte Jayne Trcka (†62, hinten) die Rolle der "Miss Mann". © IMAGO / Allstar

Wie die US-amerikanische Nachrichtenseite "Thirty Mile Zone" berichtete, starb die ehemalige Bodybuilderin bereits am 12. Dezember des vergangenen Jahres.

Zuvor soll eine Freundin von Trcka versucht haben, sie mehrere Tage hintereinander durch Anrufe zu erreichen, doch die 62-Jährige nahm nie den Hörer ab.

Nach einigen Tagen fuhr sie, in der Sorge, dass ihrer guten Freundin etwas zugestoßen sein könnte, zum Wohnort des Filmstars, wo sie Trckas leblosen Körper schließlich in der Küche des Hauses fand. Auch der Rettungsdienst, der kurze Zeit später eintraf, konnte nichts mehr für die Muskel-Frau tun.

Woran die 62-Jährige gestorben ist, konnte noch nicht geklärt werden. Auch ihr Sohn, der die Nachrichtenseite über das Ableben seiner geliebten Mutter informiert hat, weiß nicht, was zum plötzlichen Tod von Jayne Trcka geführt haben könnte.