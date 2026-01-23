Nach Botox-Fail: Reality-Star will künftig auf Spritzen verzichten

Köln - Reality-Sternchen Sandra Sicora (33) zieht nach einem Beauty-Fail die Reißleine. Nach einem Botox-Unfall will sie künftig komplett auf Spritzen verzichten.

Ein schiefes Lächeln: Nach einem Botox-Unfall zieht Reality-Star Sandra Sicora (33) die Konsequenzen und will künftig komplett auf Beauty-Spritzen verzichten. © Bildmontage: Instagram/ sandra.sicora

"Bei mir ging es nicht mal um Falten, sondern um meine Kieferprobleme, und leider ist dabei etwas schiefgelaufen", erklärte Sandra Ende Dezember auf Instagram.

Die Botox-Behandlung sollte ihrem nervigen Zähneknirschen endlich ein Ende bereiten. Doch ungünstigerweise passierte mehr als das: Sandra konnte durch Injektion in ihrem Kiefermuskel nicht mehr richtig lachen.

Inzwischen sprach sie auch mit Promiflash über den Vorfall. Auf die Frage, ob sie Botox künftig für glattere Haut nutzen würde, kam die Antwort ohne Zögern: "Auf gar keinen Fall. Dann hängt mir ja noch mal irgendwas."

Stattdessen setzt sie lieber auf ihre eigenen Beauty-Rituale zu Hause am Waschbecken, mal alleine, mal gemeinsam mit Freundinnen.

Dafür greift sie, wie sie selbst sagt, zu "ganz vielen Kosmetikprodukten" und unterstützt die Pflege mit speziellen Geräten, die der Haut ein bisschen Zeit abknöpfen sollen.