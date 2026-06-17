Nach GNTM: Marlene feiert Laufsteg-Debüt vor IHREN Augen – "Beine werden zittern"

Hamburg - Unter dem Motto "Soulmates United" hat das deutsche Mode-Unternehmen "Ernsting's family" seine Herbst- und Winterkollektion 2026 am Dienstagabend im Hamburger "Empire Riverside Hotel" vorgestellt. Neben zahlreichen weiteren Promis war auch das kanadische Supermodel Coco Rocha (37) als Star-Gast mit dabei. Direkt vor ihren Augen feierte Marlene Krüger (20) ihr erstes Laufsteg-Debüt seit ihrer Teilnahme bei " Germany’s Next Topmodel " in diesem Jahr.

Marlene Krüger (20) gut gelaunt vor ihrem ersten großen Job nach GNTM. © Madita Eggers/TAG24

"Ich bin sehr aufgeregt, gerade geht es, aber ich denke allerdings, dass meine Beine gleich wieder zittern werden, wenn ich kurz vor dem Laufsteg stehe", so Marlene gegenüber TAG24 am Rande des Roten Teppichs.

Die 20-Jährige belegte bei der diesjährigen GNTM-Staffel den zehnten Platz und musste kurz vor dem Finale gehen. Ihren Karriereplänen als Model hat das jedoch nicht geschadet.

"Mein nächster Schritt ist, eine Modelagentur zu finden. Social Media bleibt zwar weiterhin ein Teil meines Lebens und macht mir auch Spaß, aber mein Ziel ist es, Model zu sein und nicht Influencerin", betont Marlene.

Bei den Proben für die Show musste die gebürtige Nordrhein-Westfälin immer wieder an ihre Zeit bei GNTM denken, wie sie TAG24 verriet. "Die Choreografien, die Hinweise zu den Abständen, der Umgang mit dem Publikum – das war alles sehr ähnlich." Gleichzeitig sei die Atmosphäre deutlich entspannter gewesen als bei der Casting-Show.

Besonders schmunzeln musste Marlene über einen Hinweis der Organisatoren: Die Models sollten auf dem Laufsteg möglichst viel lächeln. "Wer GNTM verfolgt hat, weiß vielleicht, dass ich damals wegen meines 'lachenden Walks' rausgeflogen bin, weil ich zu wenig gelacht habe", so Marlene. "Deshalb fühlt sich das heute wie ein echter Full-Circle-Moment an. Heute werde ich lachen wie ein Honigkuchenpferd!"