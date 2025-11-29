Bjarne Mädel zieht zurück in die Heimat: "Alle denken sowieso, dass ich in Hamburg wohne"

Hamburg - Bjarne Mädel (57) war am Freitag in der " NDR Talk Show " zu Gast. Dabei erzählte der Schauspieler von seinen Umzugsplänen.

Bjarne Mädel (57) zieht nach 19 Jahren wieder von Berlin zurück nach Hamburg, erzählt er in der "NDR Talk Show". © Christian Charisius/dpa

Schon kurz vor Weihnachten wird der gebürtige Hamburger nach 19 Jahren von Berlin zurück in seine Heimatstadt ziehen, verkündete Mädel. Doch warum zieht es den Schauspieler wieder zurück in den Norden?

"Das hat verschiedene Gründe, aber ein Grund ist, dass ich am Schauspielhaus in Hamburg wieder was machen darf und dann ist der Weg nicht so weit. Und der andere Grund ist, dass immer alle denken, dass ich sowieso in Hamburg wohne. Da dachte ich, ich mache es für alle einfacher", erklärte der 57-Jährige und erntete dafür einige Lacher.

Entweder am 22. oder 23. Dezember ziehe Mädel in die Großstadt an der Elbe: "Dann sind wir zu Weihnachten in der schönen Stadt Hamburg."

Zusätzlich plauderte der Schauspieler aus, dass er öfter mit Olli Dittrich zusammen zum HSV ins Stadion gehen würde: "Ich habe das große Glück, Olli Dittrich zu kennen, und der hat mich dann immer eingeladen. Der hat zwei Dauerkarten und davon habe ich jetzt eine. Wenn wir es zeitlich einrichten können, gehen wir zusammen."

Der Umzug nach Hamburg birgt also noch einen weiteren positiven Aspekt für Mädel. Als leidenschaftlicher HSV-Fan muss er in Zukunft nicht mehr so weit zum Volksparkstadion anreisen.