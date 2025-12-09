 2.982

Enthüllt! RTL verrät neue Stars für beliebte Samstagabend-Show

Die Ära des Kult-Trios bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" ist endgültig vorbei. Jetzt ist raus, wer die Bühne zukünftig übernimmt.

Von Alina Eultgem

Köln - Die Ära des Kult-Trios ist vorbei: Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (69) und Thomas Gottschalk (75) haben bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" endgültig abgedankt. Jetzt ist raus, wer die Bühne übernimmt. Fans dürfen sich auf ein buntes, spannendes Team freuen.

Nach 48 Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" machen Barbara Schöneberger (51), Thomas Gottschalk (75) und Günther Jauch (69) Schluss. (Archivbild)
Nach 48 Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" machen Barbara Schöneberger (51), Thomas Gottschalk (75) und Günther Jauch (69) Schluss. (Archivbild)  © Julia Feldhagen/RTL/dpa

Ab dem 13. Dezember sollen laut BILD die Ehrlich Brothers, Michelle Hunziker (48) sowie Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) durch die beliebte Samstagabend-Show führen.

Ursprünglich war offenbar auch Jörg Pilawa (60) für das Spektakel geplant. Der Moderator sagte aber kurzfristig ab.

Wer in der Sendung wie gegen wen antreten wird, ist bisher noch streng geheim. Das finden die Zuschauer wohl erst vor dem Fernseh-Bildschirm selbst heraus.

Schwangere Tanja Makarić wehrt sich gegen fiese Mama-Kritik: "Ich bin richtig geschockt!"
Unterhaltung Schwangere Tanja Makarić wehrt sich gegen fiese Mama-Kritik: "Ich bin richtig geschockt!"

Eines ist klar: Auch das neue Trio weiß nicht, was während der Sendung passieren wird und genau das macht die Show so aufregend.

Fans können sich auf jede Menge Überraschungen freuen: Zwei Teams treten gegeneinander an, lösen spontane Challenges und müssen sich auf kuriose Aktionen einstellen.

Giovanni Zarrella (47) und seine Frau Jana Ina (48) gelten als Traumpaar und sind seit 2005 verheiratet. (Archivbild)
Giovanni Zarrella (47) und seine Frau Jana Ina (48) gelten als Traumpaar und sind seit 2005 verheiratet. (Archivbild)  © Felix Hörhager/dpa
Michelle Hunziker (48) ist ein echtes TV-Urgestein und hat bereits Shows zusammen mit Legenden wie Thomas Gottschalk (75, l.) und Dieter Bohlen (71) moderiert. (Archivbild)
Michelle Hunziker (48) ist ein echtes TV-Urgestein und hat bereits Shows zusammen mit Legenden wie Thomas Gottschalk (75, l.) und Dieter Bohlen (71) moderiert. (Archivbild)  © Jörg Carstensen/dpa

Das neue RTL-Trio: Traumpaar, Magie und TV-Erfahrung

Die Zauberkünstler "Ehrlich Brothers" Andreas Ehrlich (47, l.) und Chris Ehrlich (43), sind bekannt für ihre energiegeladene Bühnenpräsenz. (Archivbild)
Die Zauberkünstler "Ehrlich Brothers" Andreas Ehrlich (47, l.) und Chris Ehrlich (43), sind bekannt für ihre energiegeladene Bühnenpräsenz. (Archivbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Dass die Zarellas bei der nächsten Sendung antreten werden, war bereits bekannt. "Sie sind absolute Teamplayer und bringen die richtige Mischung aus Spaß, Entertainment und Promi-Action mit", so RTL.

Andreas (47) und Chris (43) Ehrlich haben sich dagegen mit ihren Magie-Shows und Rekorden längst einen Namen gemacht. Zudem führen sie ihr Publikum auf der Bühne seit Jahren souverän durch ihre Programme, sorgen mit Witz, Charme und spektakulären Tricks für beste Unterhaltung.

Ergänzt wird die bunte Truppe durch TV-Urgestein Michelle Hunziker, die seit Jahren erfolgreich Sendungen moderiert.

Spuck-Revanche: Aleks lässt sich von Mama der Verführerin nass machen
Unterhaltung Spuck-Revanche: Aleks lässt sich von Mama der Verführerin nass machen

2024 führte sie sogar das große Finale des Eurovision Song Contests in Basel vor Millionenpublikum. Kein Wunder also, dass RTL auf ihre Erfahrung und ihr Entertainment-Talent setzt.

Titelfoto: Bildmontage: Julia Feldhagen/RTL/dpa, Felix Hörhager/dpa, Jörg Carstensen/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Unterhaltung: