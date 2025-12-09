Enthüllt! RTL verrät neue Stars für beliebte Samstagabend-Show

Köln - Die Ära des Kult-Trios ist vorbei: Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (69) und Thomas Gottschalk (75) haben bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" endgültig abgedankt. Jetzt ist raus, wer die Bühne übernimmt. Fans dürfen sich auf ein buntes, spannendes Team freuen.

Nach 48 Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" machen Barbara Schöneberger (51), Thomas Gottschalk (75) und Günther Jauch (69) Schluss. (Archivbild) © Julia Feldhagen/RTL/dpa

Ab dem 13. Dezember sollen laut BILD die Ehrlich Brothers, Michelle Hunziker (48) sowie Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) durch die beliebte Samstagabend-Show führen.

Ursprünglich war offenbar auch Jörg Pilawa (60) für das Spektakel geplant. Der Moderator sagte aber kurzfristig ab.

Wer in der Sendung wie gegen wen antreten wird, ist bisher noch streng geheim. Das finden die Zuschauer wohl erst vor dem Fernseh-Bildschirm selbst heraus.

Eines ist klar: Auch das neue Trio weiß nicht, was während der Sendung passieren wird und genau das macht die Show so aufregend.

Fans können sich auf jede Menge Überraschungen freuen: Zwei Teams treten gegeneinander an, lösen spontane Challenges und müssen sich auf kuriose Aktionen einstellen.