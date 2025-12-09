Enthüllt! RTL verrät neue Stars für beliebte Samstagabend-Show
Köln - Die Ära des Kult-Trios ist vorbei: Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (69) und Thomas Gottschalk (75) haben bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" endgültig abgedankt. Jetzt ist raus, wer die Bühne übernimmt. Fans dürfen sich auf ein buntes, spannendes Team freuen.
Ab dem 13. Dezember sollen laut BILD die Ehrlich Brothers, Michelle Hunziker (48) sowie Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) durch die beliebte Samstagabend-Show führen.
Ursprünglich war offenbar auch Jörg Pilawa (60) für das Spektakel geplant. Der Moderator sagte aber kurzfristig ab.
Wer in der Sendung wie gegen wen antreten wird, ist bisher noch streng geheim. Das finden die Zuschauer wohl erst vor dem Fernseh-Bildschirm selbst heraus.
Eines ist klar: Auch das neue Trio weiß nicht, was während der Sendung passieren wird und genau das macht die Show so aufregend.
Fans können sich auf jede Menge Überraschungen freuen: Zwei Teams treten gegeneinander an, lösen spontane Challenges und müssen sich auf kuriose Aktionen einstellen.
Das neue RTL-Trio: Traumpaar, Magie und TV-Erfahrung
Dass die Zarellas bei der nächsten Sendung antreten werden, war bereits bekannt. "Sie sind absolute Teamplayer und bringen die richtige Mischung aus Spaß, Entertainment und Promi-Action mit", so RTL.
Andreas (47) und Chris (43) Ehrlich haben sich dagegen mit ihren Magie-Shows und Rekorden längst einen Namen gemacht. Zudem führen sie ihr Publikum auf der Bühne seit Jahren souverän durch ihre Programme, sorgen mit Witz, Charme und spektakulären Tricks für beste Unterhaltung.
Ergänzt wird die bunte Truppe durch TV-Urgestein Michelle Hunziker, die seit Jahren erfolgreich Sendungen moderiert.
2024 führte sie sogar das große Finale des Eurovision Song Contests in Basel vor Millionenpublikum. Kein Wunder also, dass RTL auf ihre Erfahrung und ihr Entertainment-Talent setzt.
Titelfoto: Bildmontage: Julia Feldhagen/RTL/dpa, Felix Hörhager/dpa, Jörg Carstensen/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa