"Niemand ist so dumm!": Frauke Ludowigs Tochter verliert alles im Urlaub

Thailand - Traumurlaub in Thailand? Für die Tochter von Frauke Ludowig (61) endete er plötzlich in einem Albtraum: Sie wurde beklaut.

Frauke Ludowig (61) und ihre Tochter Nele (22): Die Familie steht sich auch in schwierigen Momenten bei. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Auf TikTok teilte Nele (22) ihren Ärger darüber, das ihr "ganzes Leben" futsch sei. Damit gemeint ist ihr Portmonee, das ihr einen Abend zu vor bei einem Ausflug gestohlen wurde

Darin waren etwa 150 Euro Bargeld, Kreditkarten, Ausweise und das Schlimmste: ihr Reisepass. Ohne den kann sie nicht zurück nach Deutschland.

"Plötzlich fühlte sich meine Tasche so leicht an", erzählt sie. Sekunden später folgte der Schock.

Doch statt auf den Dieb ist Nele wütend auf sich selbst: "Niemand ist so dumm", ärgert sie sich, dass sie all ihre wichtigen Dokumente im Geldbeutel dabei hatte.

"Als hätte es nicht gereicht, dass ich mir in 2026 schon einen Bänderriss zugezogen habe, habe ich jetzt auch noch mein gesamtes Leben verloren. Da war alles drin".