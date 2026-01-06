"Niemand ist so dumm!": Frauke Ludowigs Tochter verliert alles im Urlaub
Thailand - Traumurlaub in Thailand? Für die Tochter von Frauke Ludowig (61) endete er plötzlich in einem Albtraum: Sie wurde beklaut.
Auf TikTok teilte Nele (22) ihren Ärger darüber, das ihr "ganzes Leben" futsch sei. Damit gemeint ist ihr Portmonee, das ihr einen Abend zu vor bei einem Ausflug gestohlen wurde
Darin waren etwa 150 Euro Bargeld, Kreditkarten, Ausweise und das Schlimmste: ihr Reisepass. Ohne den kann sie nicht zurück nach Deutschland.
"Plötzlich fühlte sich meine Tasche so leicht an", erzählt sie. Sekunden später folgte der Schock.
Doch statt auf den Dieb ist Nele wütend auf sich selbst: "Niemand ist so dumm", ärgert sie sich, dass sie all ihre wichtigen Dokumente im Geldbeutel dabei hatte.
"Als hätte es nicht gereicht, dass ich mir in 2026 schon einen Bänderriss zugezogen habe, habe ich jetzt auch noch mein gesamtes Leben verloren. Da war alles drin".
Eltern als Rettungsanker: So halfen Frauke und Papa Kai
Neles Retter in der Not waren ihre Eltern. Besonders ihr Papa habe sich für sie ins Zeug gelegt, um schnellstmöglich wieder Ordnung in die chaotische Situation zu bekommen.
"Ich habe meinen Vater angerufen und er hat sofort alle meine Karten sperren lassen. Er ist der größte Schatz, den ich kenne, meine Mutter auch", schwärmt die 22-Jährige von den beiden.
Mittendrin in der Nacht ging Nele sogar auf die Polizeistation, wo ihr der Vorfall offiziell bestätigt wurde. Viel machen konnten die Beamten aber nicht: "Die meinten auch, dass das total oft passiert".
Da Nele nun erstmal neue Reiseunterlagen braucht und dafür drei Tage in Bangkok ausharren muss, hat sie sich mit einer Freundin entschieden, die Reise bis Mitte Januar zu verlängern.
"Dann werde ich wohl gucken, dass ich wieder nach Deutschland komme und einige Stunden in Köln im Amt verbringen", so Nele.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa