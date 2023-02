Erotik-Star will am Valentinstag ihre Kinder aus dem Haus schmeißen - "Frauen sollten sich anstrengen"

Hitchin (England) - Carla Bellucci (41) kann es einfach nicht lassen. Wieder einmal provoziert sie mit ihren Aussagen andere Frauen und Mütter. Der ehemalige OnlyFans-Star kündigte an, ihre Kinder am morgigen Valentinstag aus dem Haus werfen zu wollen. Von anderen Frauen verlangte sie, sich am Tag der Liebe mehr Mühe zu geben.