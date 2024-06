Paula Hartmann sorgt für Massenandrang beim Hurricane: "Ich will weinen!"

Während die international gefeierten "The Hives" auf dem "Hurricane" vor einem überschaubaren Publikum spielten, strömten die Massen zu Paula Hartmann.

Von Madita Eggers

Scheeßel - Während die international gefeierten "The Hives" am Samstag auf der Forest Stage des Hurricane Festivals vor einem überschaubaren Publikum spielten, strömten die Massen zu Paula Hartmann (23) aus Berlin. So viele, dass bereits nach wenigen Minuten die zwei vorderen Bereiche vor der Mountain Stage gesperrt werden mussten.

Paula Hartmann (23) am Samstag beim Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel. © Tag24/Madita Eggers Ihr bisher größtes Konzert hatte Paula Hartmann erst im Mai in der Hamburger Sporthalle vor 7000 Leuten gespielt. Am Samstag waren es zehnmal so viele.

Vom Anblick überwältigt schlug sich Paula Hartmann die Hand vor den Mund: "Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gespielt. Ich will jetzt schon weinen, also müssen wir schnell weitermachen!" Und das direkt provokant: Zu ihrem Song "Kugel im Lauf" forderte sie alle Festivalbesucher auf, ihre Mittelfinger in die Luft zu strecken. Unterhaltung Israel-Aktivist will zu Coldplay auf die Bühne klettern und stürzt ab! "Du hast uns kaputt gemacht, kein Wort hat zwischen uns gepasst, sechs Kugeln in deinem Lauf mit meinem Namen darauf", sang sie und die Menge schrie aus tiefster Seele mit. Seit ihrem Debütalbum "Nie verliebt" (2022) gibt es wohl wenig (deutsche) Künstlerinnen, die mit ihrer Musik das Seelenleben der Gen Z so gut widerspiegeln, wie Paula Hartmann. Für ihre Fans ist die Musik der Berlinerin wie Poesie. Passend dazu stand sie die Hälfte ihrer Performance auf einer Art Märchenschloss auf der Bühne, welches gleichzeitig an die Skyline ihrer Heimatstadt erinnerte. Zum Song "Kleine Feuer" – so auch der Titel ihres zweiten Studioalbums, welches im März erschien und direkt auf Platz 2 der Charts stieg – ging diese jedoch in Flammen auf. Ein Ausdruck ihres eigenen Seelenlebens?

Zum Song "Kugel im Lauf" streckten die Festivalbesucher auf Paula Hartmanns Wunsch ihre Mittelfinger in die Luft. © Tag24/Madita Eggers

Paula Hartmann genoss beim Hurricane 2024 zum ersten Mal ihr eigenes Konzert