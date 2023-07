19 Jahre lang verlobt: Geheim-Hochzeit bei Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh

Nach 6992 Tagen verlobt sein, haben sie sich endlich getraut. Hollywood-Ikone Michelle Yeoh (60) und Formel-1-Manager Jean Todt (77) sind endlich verheiratet.

Von Clemens Grosz

Genf (Schweiz) - Nachdem sie 6992 Tage verlobt waren, haben sie sich endlich getraut: Hollywood-Ikone Michelle Yeoh (60, "Everything Everywhere All at Once") und Formel-1-Manager Jean Todt (77, Ferrari) sind verheiratet!

Endlich verheiratet! Michelle Yeoh (60) und Jean Todt (77) zeigen ihr Glück. © Instagram/massafelipe Geheimhochzeit in Genf! Sie haben sich 2004 in Shanghai kennen und lieben gelernt. Nach nur 22 Tagen machte er ihr einen Antrag, den sie sofort annahm. Am Donnerstag, exakt 6992 Tage beziehungsweise knapp 19 Jahre später, läuteten endlich die Hochzeitsglocken. In einer intimen Zeremonie in Genf gaben sich die diesjährige Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (60) und Formel-1-Boss Jean Todt (77) das Ja-Wort. Nur Familie und die engsten Freunde waren zugegen. Auch der ehemalige brasilianische Formel-1-Pilot Felipe Massa war eingeladen. Auf Instagram teilte der 42-Jährige sogleich einige Impressionen der Promi-Hochzeit. Auf einem Selfie sehen wir den ehemaligen Ferrari-Fahrer mit dem glücklichen Brautpaar, Michelle Yeoh hielt für den Schnappschuss gar ihren Oscar in die Kamera. Amüsantes Detail: Die süße Hochzeitskarte, auf der die Brautleute - nicht frei von Ironie - Details ihrer 19 Jahre währenden Liebe offenbaren.

Die Hochzeitskarte dürfte für Schmunzeln gesorgt haben. Da steht geschrieben: "Wir lernten uns am 4. Juni 2004 in Shanghai kennen. Am 26. Juli 2004, machte J.T. M.Y. einen Heiratsantrag und sie sagte JA! Heute nach 6992 Tagen, am 27. Juli 2023 in Genf, umgeben von liebender Familie und Freunden, sind wir so glücklich, diesen besonderen Moment gemeinsam zu feiern!" © Instagram/massafelipe

Das obligatorische Hochzeits-Selfie mit Oscar und Gast Felipe Massa (42,r.) durfte natürlich nicht fehlen. © Instagram/massafelipe

Michelle Yeoh (4.v.l.) und Jean Todt (5.v.l.) heirateten im kleinen Kreis. Felipe Massa (r.) teilte einige Impressionen der intimen Zeremonie. © Instagram/massafelipe

Michelle Yeoh und Jean Todt waren seit 19 Jahren verlobt

Michelle Yeoh wurde 2023 mit dem Oscar für die beste Hauptdarstellerin geehrt - als erste asiatische Frau überhaupt. Sie überzeugte Jury und Publikum gleichermaßen für ihre Darstellung einer chinesischen Mutter im Kult-Film "Everything Everywhere All at Once". © MICHAEL TRAN / AFP

Hier zeigen sich die beiden bei einem Event im Mai 2023 in Cannes. © VALERY HACHE / AFP

Michelle Yeoh stammt ursprünglich aus Malaysia und zählt mittlerweile zu den ganz großen im Showbiz. © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Beobachter sind sich einig: Bei dieser Promi-Hochzeit war kein Platz für Protz. Es ging gediegen zu. Die Braut führte zunächst einen weißen Rock ins Feld, anmutig geschnitten, dazu ein edles Seidenoberteil. Später wechselte Michelle Yeoh allerdings, getreu einer waschechten Hollywood-Diva, in ein beigefarbenes Abendkleid mit goldenen Verzierungen. Der glückliche Bräutigam trug hingegen den ganzen Abend lang einen edlen blauen Anzug nebst Krawatte - zeitlos und elegant. Die Outfits entsprachen dem Anlass. Michelle Yeoh wurde 1962 in Malaysia geboren. Sie entstammt einer chinesischen Familie, ist ausgebildete Tänzerin und früher erfolgreiches Model. 1997 feierte sie an der Seite von Pierce Brosnan (70) im James-Bond-Film "Tomorrow Never Dies" ihren Durchbruch in Hollywood. Als erste Asiatin überhaupt gewann Michelle Yeoh 2023 den Oscar für die beste Hauptdarstellerin.

Michael Schumacher gab Jean Tod einst Liebes-Tipps

Gelten als eng befreundet: Jean Todt (76) und Michael Schumacher (54). (Archivbild 2002) © PATRICK HERTZOG / AFP