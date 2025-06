20 statt 800 Euro? Schönster Mann Hamburgs macht absolutes Super-Schnäppchen

Alles in Kürze

Was Tom für einen Mega-Deal auf dem Flohmarkt ergattert hat? "Das hier ist ein Gimbal, das ich auf dem Flohmarkt gekauft", offenbart der Influencer - ein technisches Gerät, das vor allem in der Foto- und Videografie verwendet wird, um ruhige, wackelfreie Aufnahmen zu machen.

"Moin, was geht ab. Ich bin es. Der schönste Mann Hamburgs", beginnt der Influencer seine Instagram-Story , während er mit der Kamera auf seine neueste Errungenschaft zuläuft.

Bekannt ist der Influencer eigentlich durch seine unterhaltsamen Videos auf Social Media. Dafür setzt sich der 30-Jährige wie eine Marionette der Augsburger Puppenkiste in Szene.

Was viele nicht wissen: Eigentlich kostet diese Art von Gerät satte 800 Euro! Die Griffe am Gimbal habe der 30-Jährige zwar selbst montiert, doch das ändert nichts an dem Mega-Deal.

Ergattert hat der Influencer seine Errungenschaft in Hamburg. Deshalb sein Tipp: "Das Eppendorfer Landstraßenfest ist der beste Flohmarkt in Hamburg. Jedes Jahr triffst du mich da um sieben Uhr morgens", witzelt der schönste Mann Hamburgs am Ende seines Videos.