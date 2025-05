"Das glaubt mir keiner": Dieser Promi ist offiziell der schönste Mann Hamburgs

"Das glaubt mir keiner", so der TikTok-Star weiter. "Ihr scheint da in der Abstimmung ziemlich aktiv gewesen zu sein", zeigt sich der Influencer überwältigt und weist damit auf die Voting-Aktion hin.

Der Schauspieler und Influencer, der allein auf TikTok mehr als 1,1 Millionen Follower begeistert, reagiert in seiner Instagram -Story sichtlich überwältigt: "Ich bin einfach zum schönsten Mann Hamburgs gewählt worden. Mein Leben ist so ein Fiebertraum", grinst der 30-Jährige in die Kamera.

Tom Böttcher ist sowohl auf Social Media als auch als Schauspieler erfolgreich. © Screenshot: Instagram/tomboettcher

Neben Böttcher standen außerdem zahlreiche weitere Hamburger Promis zur Auswahl, darunter TV-Koch Tim Mälzer (54), Designer Guido Maria Kretschmer (60), Musiker Bosse (45), Schauspieler Bruno Alexander oder St.-Pauli-Spieler Jackson Irvine (32).

Bekanntheit erlangte Böttcher vor allem seit Oktober 2022 mit viralen Clips. Darin ahmt er Marionettenbewegungen nach und nutzt dazu die Musik der Augsburger Puppenkiste. Die Videos wurden in kurzer Zeit sehr erfolgreich und machten den heute 30-Jährigen zu einem echten TikTok-Star.

Doch auch vor seinem Social-Media-Erfolg hatte der Marionetten-Imitator bereits Auftritte in der Öffentlichkeit. So flimmerte er in Serien wie "Die Pfefferkörner" oder "Notruf Hafenkante" als Schauspieler über die TV-Bildschirme.

Und wie feiert man den schönsten Hamburger? Mit einem Denkmal der etwas anderen Art: In der Villa Viva, einem sozialen Gästehaus mitten in Hamburg, wurde Böttcher in Form eines Wandgemäldes verewigt. Wer dort übernachtet, schläft künftig also im Tom-Böttcher-Zimmer.