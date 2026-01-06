22 Kilogramm weniger auf den Rippen: Hollywood-Star präsentiert neuen Körper
Los Angeles (USA) - Zum Jahresanfang überraschte Amy Schumer (44) ihre Fans. In einem Instagram-Post offenbarte die Schauspielerin eine riesige Veränderung - sie hat 22 Kilogramm abgenommen.
Am Sonntag teilte die US-amerikanische Komikerin einige ziemlich freizügige Bilder, auf denen ihre Figur deutlich zu sehen ist. Doch der entblößte Post sollte nicht etwa nur ihren erschlankten Körper in Szene setzen - viel mehr wollte sie auf die natürliche Schönheit aufmerksam machen.
So posierte die 44-Jährige in einem roten Bikini, zeigte sich im eleganten schwarzen Kleid oder witzelte in einem langen Seidengewand vor der Kamera. "Meine Mutter machte diese Bilder, als ich für einen Ausflug packte", gestand die Hollywood-Berühmt ihren rund 12,6 Millionen Instagram-Fans.
"In diesem Jahr dreht sich alles um Selbstfürsorge und Selbstliebe - Kein Make-up und kein Filter", kommentierte Schumer unter ihrem Beitrag. Die Schauspielerin nahm das neue Jahr als Chance - die Möglichkeit eines Neuanfangs.
Vor allem Gesundheit, Familie und Freunde seien eines der wertvollsten Güter überhaupt für Schumer. Sie appellierte, das kommende Jahr zu nutzen. "Lasst uns ohne Reue voranschreiten - Nur Liebe", ergänzte die 44-Jährige unter ihrem Bikini-Post.
Trotz Scheidung und gesundheitlicher Beschwerden: Amy Schumer blickt positiv in die Zukunft
Es ist nicht das erste Mal, dass die Hollywood-Bekanntheit so offen über ihren Körper und ihre Gedanken spricht. Bereits in früheren Instagram-Beitragen klärte sie über ihre alltäglichen Belastungen auf.
Trotz ihrer zahlreichen gesundheitlichen Torturen und der Scheidung von Chris Fischer (44) Ende 2025, blicke sie positiv in die Zukunft - das spürten ihre Follower.
So likten beispielsweise das It-Girl Paris Hilton (44) oder die berühmte DJane Magit Cacoon ihre neuen Bilder.
"Auf ein Jahr voller Gesundheit, Glück und Selbstbewusstsein in den Wechseljahren! Wir sind stolz darauf, Dich auf diesem Weg zu begleiten", kommentierte eine Userin.
Titelfoto: Fotomontage/DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP//Instagram/amyschumer