6 Monate nach "Mörtels" Tod: Lugner-Witwe plaudert pikante Details über Hochzeitsnacht aus

Simone Lugner (43) trauert immer noch um ihren Mann, Richard "Mörtel" Lugner (†91). © dpa/APA | Georg Hochmuth

Nur wenige Wochen waren die beiden wieder ein Paar, schon gaben sie sich das Jawort. Doch auch das Eheglück war nicht von langer Dauer. Dennoch scheint Simone die Zeit mit ihrem Richard so gut es ging genossen zu haben.

Nun plauderte sie gar offen über die Hochzeitsnacht mit ihrem fast 50 Jahre älteren Ehemann. Und in dieser ging es offenbar ordentlich zur Sache!

Nach den Feierlichkeiten im Palais Auersperg in Wien zogen sich die frischgebackenen Eheleute in das Grand Hotel zurück, wie die Lugner-Witwe am Freitag gegenüber der Bild-Zeitung verriet.

"Richard war so euphorisch und so stürmisch", erinnerte sich die 43-Jährige. Die Emotionen trieben es mit dem berühmten Baulöwen gar so weit, dass es zu einem brenzligen Zwischenfall kam.