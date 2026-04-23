23.04.2026 14:58 Aaron Troschke will Hertha BSC wieder nach vorne bringen: "Dieser Verein ist besonders"

Der Unternehmer und Influencer Aaron Troschke ist ein großer Fan von Hertha BSC Berlin. Jetzt will er bei seinem Verein auch selbst Verantwortung übernehmen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Der Unternehmer und Influencer Aaron Troschke (36) ist ein großer Fan von Hertha BSC Berlin. Jetzt will er bei seinem Verein auch selbst Verantwortung übernehmen.

Seine Kandidatur nennt Aaron Troschke (36) eine Herzensangelegenheit. © Annette Riedl/dpa Laut einem Bericht von "RTL" kandidiert der 36-Jährige bei der kommenden Mitgliederversammlung des Zweitligisten am 26. April für einen Platz im Aufsichtsrat. Troschke, der einem breiten Publikum vor allem durch seinen Auftritt bei "Wer wird Millionär?" bekannt wurde, verbindet mit Hertha eine lange persönliche Geschichte. "Hertha BSC ist mein Verein - in guten wie in schlechten Zeiten. Irgendwann wurde aus Gucken Mitfiebern, aus Mitfiebern Liebe", sagte er zu "RTL". Besonders prägend sei für ihn ein Stadionbesuch mit seinem Sohn gewesen, bei dem Spieler Fabian Reese (28) dem Kind ein Trikot schenkte. Promis & Stars Große Trauer bei Pia Tillmann und Zico Banach: Ex-"Sommerhaus"-Paar verliert ungeborenes Baby Seine Kandidatur versteht Troschke als Herzensangelegenheit. Er wolle dazu beitragen, den Verein stärker zusammenzuführen und an den eingeschlagenen Kurs des verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein (†43) anzuknüpfen. "Hertha ist ein toller Verein. Wir müssen mehr zusammen rutschen und den Berlin Weg von Kay weitergehen", erklärte er.

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